ANSES pagará en septiembre 2025 $92.070 y sólo estas personas podrán cobrarlo: cuál es el único requisito

Este beneficio se abona a las titulares que estén embarazadas y exige la inscripción en el Programa SUMAR o un certificado médico válido para acceder al cobro.

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las asignaciones aumentarán un 1,9% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya comenzó con su calendario de pagos correspondiente a este noveno mes del año. Este se activó el pasado lunes 8 de septiembre y, como es habitual, respeta la terminación de DNI de los beneficiarios.

En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,9% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ). Uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación por Embarazo : una ayuda económica destinada a personas gestantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Para solicitarla, solo tenés que cumplir ciertos requisitos socioeconómicos y presentar un formulario ante la entidad previsional. A continuación, conocé cómo hacerlo.

La AUE es un apoyo económico mensual que otorga ANSES a personas embarazadas que se encuentran desocupadas (incluido cónyuge y conviviente), trabajan en la economía informal (con ingresos inferiores al salario mínimo), son trabajadores de casas particulares registradas, monotributistas sociales, o están inscriptas en el programas.

De esta manera, los requisitos para poder acceder a su cobro son:

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud) y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.

No tener obra social (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud).

Su objetivo es garantizar un ingreso durante todo el embarazo, garantizando la protección y contención sanitaria de las personas gestantes. Así, este beneficio contempla desde la semana 12 hasta el nacimiento o interrupción del proceso.

Cómo solicitar la AUE en ANSES

Ingresá a "mi ANSES" y revisá que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados. Completá el formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67) Solicitá un turno para hacer este trámite de forma presencial en una de nuestras oficinas. Si tus datos no están actualizados en el sitio web, recordá presentar DNI y partidas de nacimiento de tus hijos, el certificado de matrimonio o convivencia ese día.

Monto de la AUE de ANSES en septiembre 2025

Con esta nueva actualización, las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el IPC de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.

En este sentido, el valor total de la Asignación por Embarazo será de $115.088. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($92.070,40), ya que el 20% restante lo retiene el organismo previsional y se cobra en una única cuota cuando se acredita el nacimiento del hijo o la interrupción legal del proceso de gestación.

Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2