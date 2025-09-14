ANSES pagará en septiembre 2025 $92.070 y sólo estas personas podrán cobrarlo: cuál es el único requisito

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con su calendario de pagos correspondiente a este noveno mes del año. Este se activó el pasado lunes 8 de septiembre y, como es habitual, respeta la terminación de DNI de los beneficiarios.
Este beneficio se abona a las titulares que estén embarazadas y exige la inscripción en el Programa SUMAR o un certificado médico válido para acceder al cobro.
En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,9%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación por Embarazo: una ayuda económica destinada a personas gestantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Para solicitarla, solo tenés que cumplir ciertos requisitos socioeconómicos y presentar un formulario ante la entidad previsional. A continuación, conocé cómo hacerlo.
Quiénes pueden acceder a la AUE de ANSES
La AUE es un apoyo económico mensual que otorga ANSES a personas embarazadas que se encuentran desocupadas (incluido cónyuge y conviviente), trabajan en la economía informal (con ingresos inferiores al salario mínimo), son trabajadores de casas particulares registradas, monotributistas sociales, o están inscriptas en el programas.
De esta manera, los requisitos para poder acceder a su cobro son:
- Tener un embarazo de 12 semanas o más.
- Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.
- Estar inscripta en el Programa Sumar (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud) y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.
- No tener obra social (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud).
Su objetivo es garantizar un ingreso durante todo el embarazo, garantizando la protección y contención sanitaria de las personas gestantes. Así, este beneficio contempla desde la semana 12 hasta el nacimiento o interrupción del proceso.
Cómo solicitar la AUE en ANSES
- Ingresá a "mi ANSES" y revisá que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados.
- Completá el formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67)
- Solicitá un turno para hacer este trámite de forma presencial en una de nuestras oficinas. Si tus datos no están actualizados en el sitio web, recordá presentar DNI y partidas de nacimiento de tus hijos, el certificado de matrimonio o convivencia ese día.
Monto de la AUE de ANSES en septiembre 2025
Con esta nueva actualización, las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el IPC de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.
En este sentido, el valor total de la Asignación por Embarazo será de $115.088. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($92.070,40), ya que el 20% restante lo retiene el organismo previsional y se cobra en una única cuota cuando se acredita el nacimiento del hijo o la interrupción legal del proceso de gestación.
Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo plan 2
- Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
