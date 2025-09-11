Aumenta 1,9% la AUH de ANSES en octubre 2025: qué pasa con la Tarjeta Alimentar







El INDEC dio a conocer la inflación de agosto, por lo que ese porcentaje se agregará a los cobros el próximo mes.

ANSES confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un nuevo aumento en octubre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización para los haberes de todas sus prestaciones, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, sus beneficiarios también recibirán el bono de la Tarjeta Alimentar, un monto con el que podrán acceder a la canasta básica alimentaria.

El incremento de haberes previsto para octubre se debe a que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Según el Decreto de Movilidad Jubilatoria, todas las asignaciones, pensiones y jubilaciones de ANSES tendrán aumentos mensuales con el último porcentaje de inflación agregado.

Aumento en la AUH de ANSES en octubre 2025 auh anses.webp

Según el informe proporcionado por el INDEC, la inflación de agosto fue del 1,9%. Este porcentaje se sumará a los haberes de octubre, por lo que los de los titulares de la AUH pasarán de $115.088 a $117.273.

Sin embargo, el organismo retiene el 20% de los cobros, por lo que estos recibirán $93.819,73. El porcentaje retenido se otorgará una vez presentada la Libreta AUH, un documento en el que se acreditan los datos de salud, educación y vacunación de cada hijo.

Montos de la Tarjeta Alimentar en octubre tarjeta alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar de ANSES aumenta un 100% en febrero 2024. A diferencia de los haberes mensuales, el bono de la Tarjeta Alimentar no se actualiza en base al IPC, sino que mantiene un costo fijo. Por lo tanto, sus valores en octubre serán los siguientes: Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250 Libreta AUH: cómo tramitarla para cobrar el 20% retenido Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Para poder obtener el 20% retenido por ANSES, los titulares deberán tramitar y presentar la Libreta AUH, que se podrá gestionar con los siguientes pasos: Ingresar a MI ANSES (ya sea en la página oficial o en la app) con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Consultar la información de la libreta en la sección Hijos > Libreta AUH y completar la información faltante en las secciones de salud, educación y vacunación por cada hijo por el que se recibe el incentivo. En caso de que falte completar alguna sección, seleccionar “Generar Libreta” para descargarla y enviarla por E-mail. Imprimir la libreta y llevarla al colegio o centro de salud correspondiente para que sea completada y firmada.

