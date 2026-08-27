ANSES: ¿quiénes cobran hoy 27 de agosto sus prestaciones?

La entidad continúa con el calendario de pagos de agosto. Este jueves cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

El calendario de ANSES avanza durante la última semana de agosto con nuevos grupos habilitados para cobrar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue adelante con el calendario de pagos correspondiente a agosto. Este jueves 27, el organismo tiene previsto depositar los haberes de distintos beneficiarios, según la terminación del DNI.

Durante esta jornada, cobran quienes reciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo , además de un grupo de personas que recibe la Prestación por Desempleo .

Para saber si el pago corresponde hoy, los titulares pueden revisar la terminación de su documento y consultar la información disponible en Mi ANSES , donde también pueden acceder al detalle de sus prestaciones.

Este jueves 27 de agosto es el turno de los jubilados y pensionados que cobran más que el haber mínimo y cuyo DNI termina en 4 o 5 . El depósito forma parte del calendario establecido por ANSES para este mes.

El cronograma para este grupo comenzó el martes 25 con los documentos terminados en 0 y 1 . Luego continuó el miércoles 26 con los DNI finalizados en 2 y 3 .

Después del pago de este jueves, quedarán pendientes los jubilados y pensionados con documentos terminados en 6 y 7, que cobrarán el viernes 28, y los que tienen DNI terminados en 8 y 9, cuyo turno será el lunes 31 de agosto.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: fechas de cobro

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el calendario de agosto ya llegó a su última fecha. El último grupo, correspondiente a los DNI terminados en 9, cobró el lunes 24.

Los pagos de estas asignaciones comenzaron el 10 de agosto con los documentos finalizados en 0 y avanzaron de manera consecutiva hasta completar todas las terminaciones. Los DNI 5 tuvieron su fecha el 18 de agosto, mientras que los terminados en 6, 7 y 8 cobraron los días 19, 20 y 21.

Por lo tanto, este jueves 27 no hay un nuevo pago de AUH ni SUAF. Quienes todavía tengan dudas sobre el depósito pueden consultar el estado de su prestación desde la plataforma de ANSES.

Asignación por Embarazo (AUE): quiénes reciben el haber hoy

La Asignación por Embarazo (AUE) también tiene un calendario que ya finalizó para agosto. La distribución siguió el mismo esquema de terminaciones que la AUH y comenzó el 10 de agosto.

Las titulares con DNI terminado en 8 cobraron el viernes 21, mientras que quienes tienen documentos finalizados en 9 tuvieron su fecha asignada para el lunes 24 de agosto.

De esta manera, no corresponde un pago de AUE este jueves 27 de agosto. El próximo cobro dependerá del calendario que ANSES publique para septiembre y de la prestación que tenga registrada cada beneficiaria.

ANSES. Getty Images

Prestación por Desempleo: quiénes cobran el 27 de agosto

La Prestación por Desempleo - Plan 1 sí tiene pagos previstos para este jueves. En esta oportunidad, el turno corresponde a las personas cuyo DNI termina en 6 o 7.

El cronograma comenzó el lunes 24 con los documentos terminados en 0 y 1 y siguió el martes 25 para los DNI finalizados en 2 y 3. El miércoles 26 fue el turno de quienes tienen documentos terminados en 4 y 5.

El calendario continuará el viernes 28 para los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9. En cuanto al Plan 2, sus pagos de julio se realizaron entre el 30 de julio y el 11 de agosto, por lo que no tiene un nuevo turno para este jueves.