ANSES retoma el pago de las Asignaciones Únicas que superan los $400.000 en noviembre 2025

El organismo previsional se encuentra otorgando la ayuda económica para aquellas personas que se encuentran en momentos clave de la vida familiar

ANSES continúa con el pago de las Asignaciones de Pago Único de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reinició los pagos de las Asignaciones de Pago Único (APU) durante noviembre de 2025. Estas prestaciones brindan apoyo económico en momentos clave de la vida familiar, como nacimientos, adopciones y matrimonios. Los montos se actualizaron según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre y superan los $400.000 en algunos casos.

Los beneficiarios pueden consultar los nuevos valores y fechas de cobro a través de la plataforma Mi ANSES. Los pagos comenzaron el 12 de noviembre y se extenderán hasta el 10 de diciembre, sin distinción por terminación de documento.

Quiénes pueden acceder a las APU de ANSES Las Asignaciones de Pago Único están destinadas a grupos específicos que atraviesan situaciones familiares particulares. Los beneficiarios incluyen:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Empleados rurales.

Trabajadores temporarios o de temporada.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. Cada categoría debe presentar la documentación correspondiente para acceder al beneficio. El trámite se realiza de manera presencial en oficinas de ANSES o a través de los canales digitales del organismo.

Monto de las APU de ANSES en noviembre 2025 Los valores de las APU se ajustaron con un aumento del 2,1% en noviembre. Los montos actualizados son:

Nacimiento: $69.760,97.

Adopción: $417.149,79.

Matrimonio: $104.461. Estas prestaciones se abonan en un único pago y no se repiten en meses posteriores. Los importes reflejan el ajuste por inflación aplicado según el IPC de septiembre de 2025. Cuándo cobro la APU El calendario de pagos para las Asignaciones de Pago Único abarca desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025. Las fechas no dependen de la terminación del documento, lo que facilita la organización de los beneficiarios. Quienes ya presentaron su solicitud y obtuvieron aprobación pueden verificar la fecha exacta de cobro en Mi ANSES. El proceso requiere ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en la sección "Consultas de pagos". Esta modalidad permite acceder a la información de manera rápida y sin necesidad de trámites presenciales.