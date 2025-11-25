Santa Fe implementará tobilleras electrónicas para prevenir hechos de violencia de género

Lo anunció el gobernador Maximiliano Pullaro. El artefacto será utilizado por agresores denunciados y dará aviso a la policía en caso de que se rompa una restricción perimetral.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , anunció la implementación de tobilleras para prevenir hechos de violencia de género en la provincia. Los artefactos serán utilizados por agresores denunciados y avisarán a la policía en caso de que el acusado rompa un restricción perimetral.

A su vez , la víctima va a tener un rastreador con características similares a un teléfono celular , que le va a informar en el caso de que ella esté en su domicilio o que esté yendo a algún lugar fuera de su domicilio si el agresor está cerca, permitiéndole tomar medidas que resguarden su integridad física.

El equipamiento funciona con el uso de la tecnología global satelital (GPS) y el monitoreo permanente por parte de la Central 911 de Emergencias.

En el acto, que Pullaro compartió con su vice, Gisela Scaglia , se indicó que es "un cambio de paradigma" en el abordaje de la violencia de género. Para la adquisición del equipamiento se invirtió más de un millón de dólares

“Estos dispositivos cuentan con una inversión provincial de casi $ 1.500 millones, sumado al mantenimiento y el sostenimiento que tiene un costo de 688 dólares mensuales y los que son domiciliarios cerca de 600 dólares mensuales, con lo cual son muchos recursos que va a destinar por mes el Gobierno de la provincia para que este dispositivo pueda funcionar correctamente”, señaló el gobernador.

Al respecto, el mandatario consideró que "no es solo una inversión pública, sino que es parte de un sistema de seguridad pública coordinado con el Ministerio Público de la Acusación y con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo”.

“Es una acción que no se podría llevar adelante si no tendríamos en este momento un despliegue policial y operativo como el que tenemos en las grandes ciudades, que permite que cada vez que una mujer es víctima de violencia de género o una persona es víctima de violencia intrafamiliar, lo tomemos como incidencia priorizada y en menos de cinco minutos se haga presente la policía en el lugar”, afirmó.

Pullaro, a la vez, valoró que a partir de la incorporación de estos dispositivos, “cambia el paradigma porque el agresor será la persona que lleve la tobillera y el dispositivo que lo geolocaliza y eso estará monitoreado las 24 horas por el personal policial que está al servicio del 911 y podrá ver en el monitoreo que hay un agresor acercándose a la víctima, por lo que estarán acudiendo a ese caso en ese preciso momento”. A la vez reconoció que “a la víctima no la estamos revictimizando, sino que al agresor lo vamos a estar controlando permanentemente”.

De la presentación participaron también los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto a la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Maria Cecilia Vranicich; las secretarias de Mujeres, Género y Diversidad, Alicia Tate; de Gestión Institucional, Virginia Coudannes y de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el director provincial de Atención de Emergencias, Pablo Polito; el fiscal regional, Jorge Nessier; autoridades provinciales, de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Provincial.

“Lo novedoso de esto es que va a ser a través de disposiciones que haga la Justicia, se van a tener que respetar zonas de exclusiones, el agresor no se va a poder acercar ni al domicilio ni al ámbito de trabajo de la víctima y además va a tener un monitoreo que va a ser de manera dinámica que permitirá tener una respuesta policial temprana”, señaló Polito.