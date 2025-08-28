ANSES ya habilitó la presentación digital de la Libreta AUH 2025

El organismo previsional anunció el comienzo de la presentación del documento que habilita el cobro del porcentaje acumulado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó el sistema para presentar la Libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025. Este trámite permite a las familias acceder al 20% acumulado del año anterior y a la Ayuda Escolar Anual. El proceso se realiza completamente en línea a través de la plataforma Mi ANSES o su aplicación móvil, con fecha límite el 31 de diciembre de 2025.

El organismo aclaró que solo se acepta el formulario generado digitalmente desde su sitio web . Una vez completado por las autoridades escolares y sanitarias, los titulares deben cargar el documento mediante un dispositivo móvil o computadora. Esta modalidad evita la necesidad de turnos presenciales y agiliza el cobro de los beneficios.

La Libreta AUH es un requisito anual obligatorio para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo . Este documento certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de niños y adolescentes. Su presentación habilita el pago del complemento acumulado durante 2024 y garantiza el acceso a la Ayuda Escolar Anual.

El trámite verifica que los menores reciban los cuidados médicos necesarios y mantengan su regularidad en el sistema educativo . ANSES recuerda que la presentación oportuna evita suspensiones en los pagos y asegura la continuidad de los beneficios sociales. Las familias pueden consultar las preguntas frecuentes en el sitio oficial para resolver dudas antes de iniciar el proceso.

Guía ANSES: cómo presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES

El procedimiento digital consta de cinco pasos simples. Primero, los titulares deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, en la sección "Hijos, se Libreta AUH", verificarán la información de sus hijos o personas a cargo.

Si el formulario requiere completarse, el sistema generará un documento que se deberá imprimir en una sola hoja con buena calidad. Este papel debe llevarse a la escuela o centro de salud correspondiente para su validación y firma. Una vez completado, se tomará una fotografía del formulario sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurando que se vean las cuatro esquinas marcadas y que la imagen no supere los 3 MB en formato JPG.

Finalmente, los usuarios subirán la foto a través de la opción Hijos, Libreta AUH y luego subir la Libreta AUH en la plataforma. ANSES enviará un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el trámite. Quienes no puedan completar el proceso digital, podrán acercarse a cualquier oficina de ANSES sin turno previo.