ANSES: ¿Quiénes cobran el bono de $18.000?

Este mes comienza el pago del bono conocido como IFE 5 que son $45.000, destinado a a los sectores de menos recursos que no tengan propiedades, trabajo formal y que no reciban ayuda del Estado. A este beneficio se pueden anotar las personas que no tengan trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales) o jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas (tanto nacionales como provinciales y municipales), según informó a la ANSES.