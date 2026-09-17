Apareció un aguará guazú en Rosario: por qué es tan importante el avistamiento + Agregar ámbito en









Un ejemplar de la especie apareció en un predio de la zona oeste. Cuál es la importancia de la conservación del animal más grande de su tipo en Sudamérica.

Un ejemplar de aguará guazú fue divisado en un predio de las afueras de la zona oeste de Rosario. Argentina.gob.ar

La presencia de un ejemplar de aguará guazú en la zona oeste de Rosario encendió las alarmas de los organismos ambientales de Santa Fe. La especie, considerada el zorro de mayor tamaño en Sudamérica, fue registrada en video por trabajadores locales en un sector de matorrales, lo que movilizó los protocolos de monitoreo de la fauna autóctona en áreas periurbanas.

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El hallazgo es fundamental porque esta especie se encuentra catalogado como especie amenazada a nivel nacional y está protegido como Monumento Natural Provincial mediante la Ley N.º 12.182 en Santa Fe. Su supervivencia está en riesgo constante por la pérdida de su lugar natural para vivir, los atropellamientos en las rutas y la caza por falta de información.

Argentina.gob.ar Un aguará guazú en pleno Rosario El avistamiento ocurrió en un predio de pastizales tras la alerta de los perros de guardia del lugar. Si bien se enviaron equipos para intentar rastrearlo, el ejemplar no volvió a ser visto de forma inmediata. Se trata de un evento poco común, pero con antecedentes recientes en la región, ya que el pasado 14 de julio concretaron un rescate. El ejemplar fue hallado en un predio abandonado en Puerto General San Martín y posteriormente restituido a su hábitat natural tras dos semanas de asistencia.

Buscan un Aguará Guazú: Fue visto hace minutos y ahora no lo encuentran.#ads #antesdesalir #aguaráguazú pic.twitter.com/CxaGpxKgYz — Antes De Salir (@AntesDeSalir) September 16, 2026 Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático remarcaron que si alguien ve a un aguará guazú no debe intentar atraparlo, darle de comer ni acorralarlo. El animal no ataca a las personas, pero se asusta fácil y puede sufrir mucho estrés, por lo que piden llamar rápido al 911 para que lo rescate un equipo especializado.

Aguará guazú, en peligro de extinción Este hallazgo es clave, ya que el aguará guazú se encuentra catalogado como especie amenazada a nivel nacional y cuenta con la declaración de Monumento Natural Provincial mediante la Ley N.º 12.182, la máxima categoría de protección para la fauna silvestre en la provincia de Santa Fe.

La supervivencia de la especie enfrenta grandes riesgos por la pérdida y reducción de su hábitat natural, la constante amenaza de atropellamientos y la persecución derivada por la falta de información. Por este motivo, cada registro activa un protocolo de máxima prioridad para garantizar la preservación de los ejemplares.

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