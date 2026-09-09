Detuvieron a un futbolista de Newell's en Rosario: iba en un auto con un arma 9 milímetros

Pablo Altamirano, de 21 años, fue detenido junto a otro joven tras una alerta de videovigilancia por dos hombres encapuchados y armados.

El futbolista de Newell’s Pablo Eloy Altamirano, de 21 años , fue detenido durante la noche del martes en Rosario, luego de que la Policía interceptara el vehículo en el que viajaba junto a otro joven. El procedimiento se inició tras una alerta por dos hombres encapuchados y aparentemente armados en la zona sur de la ciudad.

El operativo comenzó alrededor de las 23:45 , cuando operadores del sistema de videovigilancia detectaron a dos personas en las inmediaciones de bulevar 27 de Febrero al 1400 . De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos habrían protagonizado un confuso episodio y uno de ellos habría mostrado un arma.

Luego de observar las imágenes, los agentes identificaron que los hombres habían abandonado el lugar a bordo de un Fiat Pulse Abarth negro . Poco después, efectivos policiales localizaron un vehículo de características similares y lo detuvieron en la intersección de 27 de Febrero y Colón .

En el interior se encontraban Altamirano y Lucas Gustavo P., de 27 años , quien habría sido señalado inicialmente como el principal involucrado en el episodio. Los dos jóvenes fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Durante la requisa, los agentes secuestraron una pistola semiautomática Bersa BP9FS calibre 9 milímetros . Según se informó, el arma no tenía el cargador colocado y tampoco presentaba cartuchos en la recámara.

Además de la pistola, la Policía encontró un cargador Bersa y cinco cartuchos calibre 9 milímetros. El hallazgo quedó incorporado a las actuaciones que ahora deberán ser analizadas por la Fiscalía para determinar las responsabilidades correspondientes.

Qué declaró la mujer que denunció el episodio

La persona que dio aviso sobre la situación fue identificada como Ailén, de 26 años. La mujer aseguró que había observado a través de las cámaras al hombre identificado como P. y sostuvo que, por sus características, habría sido quien descendió del vehículo con el arma en la mano.

Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre el origen del conflicto ni sobre la relación que existiría entre la denunciante y los dos jóvenes detenidos. Tampoco fue establecido cuál habría sido la participación específica de Altamirano en el hecho investigado.

Las actuaciones fueron derivadas a la Comisaría 2ª de Rosario. A partir de ahora, la Fiscalía interviniente deberá avanzar con las medidas necesarias para reconstruir lo ocurrido, establecer las circunstancias del episodio y definir la situación procesal de los involucrados.