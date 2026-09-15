Llega el primer salón del automóvil a la ciudad: Rosario Car Show 2026

Del 23 al 25 de octubre en Portal Rosario Shopping, el evento reunirá autos eléctricos, híbridos, clásicos y novedades del mercado, con test drives, charlas y actividades especiales. Será a beneficio de la Fundación Alas para Soñar.

Los días 23, 24 y 25 de octubre se realizará Rosario Car Show 2026 , el primer salón del automóvil de la ciudad , con una propuesta que combinará exhibición, experiencias interactivas y actividades para todo público. El evento tendrá lugar en Portal Rosario Shopping , en un espacio especialmente acondicionado de 2.000 metros cuadrados.

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La ambientación estará inspirada en el universo del cine de acción, con guiños a producciones como Rápidos y Furiosos, y reunirá vehículos eléctricos, híbridos y a combustión, además de anticipos de modelos que llegarían al mercado en 2027.

El encuentro tendrá también un componente social: Rosario Car Show será a beneficio de la Fundación Alas para Soñar , organización que trabaja en iniciativas de acompañamiento a niños en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, la propuesta combina la exhibición automotriz con una acción solidaria que busca fortalecer el trabajo comunitario de la fundación.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer sectores temáticos con distintas experiencias vinculadas al mundo motor. La exposición incluirá desde vehículos de alta gama hasta unidades clásicas y propuestas de movilidad sustentable.

Experiencias, test drives y nuevas tecnologías

Uno de los espacios centrales será Test Drive Zone, donde los visitantes podrán probar vehículos de las marcas participantes y experimentar sensaciones de manejo en condiciones controladas.

También se destacará The Luxury Collection, un sector dedicado a autos premium, con modelos que sobresalen por su diseño, tecnología y equipamiento.

Clásicos, motos y nuevas tendencias

El espacio The Classics reunirá vehículos históricos y de colección, permitiendo un recorrido por distintas etapas de la industria automotriz.

Uno de los espacios centrales será Test Drive Zone, donde los visitantes podrán probar vehículos de las marcas participantes y experimentar sensaciones de manejo en condiciones controladas.

A esto se sumará un sector exclusivo de motocicletas, con diferentes propuestas para los aficionados a las dos ruedas.

Movilidad eléctrica y anticipos 2027

La movilidad sustentable tendrá un rol central dentro de la exposición. Autos eléctricos, híbridos y tecnologías de eficiencia energética estarán presentes en la muestra, junto con sistemas de conectividad y seguridad.

Además, el evento funcionará como una ventana hacia el futuro del mercado, con adelantos de modelos previstos para 2027 y las principales tendencias del sector.

Charlas, actividades y espacios para toda la familia

El auditorio Speakers ofrecerá charlas sobre movilidad eléctrica, infraestructura de carga, híbridos y nuevas tecnologías aplicadas a la industria automotriz.

Para el público infantil se dispondrá de Kids Playground, un sector con actividades recreativas vinculadas al mundo del automóvil.

El recorrido se completará con The Motor Café, un espacio gastronómico pensado para el descanso de los visitantes.

Rosario Car Show 2026

El primer salón del automóvil de Rosario se realizará del 23 al 25 de octubre de 2026 en Portal Rosario Shopping, con una programación que será anunciada en detalle en los próximos días por la organización.