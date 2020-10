ARBA: el 25% de los barrios cerrados paga impuesto inmobiliario como baldío o tierra rural

"Detectamos 871 barrios cerrados, de los cuales 25% que son 230 no están tipificados en el catastro como tierra country, eso quiere decir que no pagan el impuesto inmobiliario como si fueran barrio cerrado, sino que pagan como baldío o tierra rural", señaló Girard en diálogo con radio El Destape.

Dijo que "eso tiene una implicancia muy concreta y directa que es que pagan menos impuesto de lo que deberían pagar; un 25% de 871 barrios cerrados está en situación irregular".

Girard señaló que "esto planteó (el gobernador) Axel (Kicillof) la semana pasada y lo hacía en el marco de un contexto de diagnóstico sobre el déficit habitacional y de vivienda que no son nuevos, que vienen de décadas atrás y que se manifiestan en distintas cuestiones, una es la toma de tierras y otra es la gente que tiene que alejarse del área metropolitana porque los precios son expulsivos".

Consideró que los recursos del Estado "idealmente tienen que provenir de los que tienen más capacidad contributiva", y que "los que viven en esos barrios cerrados son gente que tiene un nivel de vida promedio superior a la media de los que viven en el Área Metropolitana o el Gran Buenos Aires".

"Lo ideal sería recaudar recursos en esos lugares para poder volcarlos a todas las necesidades de recursos que surgen producto de esa tendencia histórica", sostuvo Girard.

Aclaró que "no es un tema de la gente que vive en los countries, no es que no quieren pagar los impuestos, es un tema de los desarrolladores inmobiliarios", que "en lugar de subdividir las partidas inmobiliarias de los que ya están en el barrio y de esa manera poder escriturar y nosotros poder empezar a cobrar como country, sostienen la tipificación de la tierra como rural o como baldío".

Detalló que "son por lo menos 1.500 millones de pesos que dejamos de recaudar por la no tipificación del suelo como tierra de country", y aclaró que "no es una evasión que nosotros podamos reclamar hacia atrás" por lo que "no será retroactivo".

"Sí necesitamos urgentemente que empiecen a pagar como country y que para eso se regularicen", concluyó.