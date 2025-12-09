ARCA confirmó la fecha de vencimiento del monotributo en diciembre 2025 + Seguir en









El organismo fiscal informó sobre el plazo para abonar la cuota de las obligaciones en el último mes del año

La fecha límite para pagar el monotributo en ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó el vencimiento del pago mensual del monotributo para diciembre de 2025. Este plazo aplica a todos los contribuyentes, independientemente de la terminación de su CUIT. El incumplimiento en la fecha genera recargos e intereses, y puede derivar en la exclusión automática del régimen.

Los contribuyentes deben verificar su categoría actual, antes de realizar el pago. Las deudas impagas afectan el acceso a la obra social y al sistema previsional.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Cuándo vence el monotributo en diciembre 2025 El pago mensual del monotributo tiene como fecha límite el lunes 22 de diciembre de 2025. Esta fecha es única para todas las categorías y terminaciones de CUIT. Los contribuyentes pueden realizar el pago a través de los canales digitales de ARCA o en las oficinas del organismo.

El incumplimiento del plazo implica recargos por mora y puede comprometer la continuidad en el régimen. Además, las deudas impiden el acceso a beneficios previsionales y de obra social.

Monotributo: cuánto le tengo que pagar a ARCA según mi categoría Los montos a abonar en diciembre de 2025 varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

Categoría A : $37.085,74

Categoría B : $42.216,41

Categoría C : $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D : $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E : $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F : $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G : $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H : $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I : $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J : $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio) Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025 Las categorías del monotributo para diciembre de 2025 se actualizaron según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los límites de facturación anual por categoría son: Categoría A : $8.992.597,87

Categoría B : $13.175.201,52

Categoría C : $18.473.166,15

Categoría D : $22.934.610,05

Categoría E : $26.977.793,60

Categoría F : $33.809.379,57

Categoría G : $40.431.835,35

Categoría H : $61.344.853,64

Categoría I : $68.664.410,05

Categoría J : $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 Los contribuyentes deben abonar el total de su obligación tributaria antes del vencimiento para evitar recargos. Los valores se mantendrán vigentes hasta febrero de 2026.

