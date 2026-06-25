ARCA: de cuánto será el nuevo mínimo de Impuesto a las Ganancias desde julio 2026

Millones de trabajadores están a la espera de la definición que modificará los descuentos salariales del segundo semestre.

Está por llegar julio 2026 y con él, la nueva actualización semestral de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se prepara para la próxima actualización semestral , la cual traerá cambios importantes para quienes tributan este gravamen. El mecanismo vigente ajusta las escalas y las deducciones en función de la inflación acumulada durante los seis meses anteriores, por lo que miles de empleados en relación de dependencia esperan el anuncio oficial.

Las proyecciones privadas anticipan un incremento de los umbrales a partir de julio de 2026 . Aunque los valores definitivos van a depender del dato inflacionario de junio y de la publicación correspondiente, ya existen estimaciones que permiten anticipar quiénes seguirán alcanzados y quiénes quedarán por fuera del impuesto.

El Impuesto a las Ganancias en Argentina grava a los trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos superan el mínimo no imponible.

La actualización del Impuesto a las Ganancias depende de la evolución de los precios, si la inflación de junio se ubica en un 2% , el acumulado del primer semestre llegaría a un rango de 17% . Con esto en mente, el mínimo para comenzar a tributar subiría de manera considerable respecto de los valores actuales.

Hoy, un trabajador soltero y sin hijos empieza a pagar el impuesto a partir de ingresos de $2.490.037,88 netos mensuales, equivalentes a unos $3.000.046 brutos aproximadamente. Con la actualización prevista para julio, los nuevos pisos estimados serían los siguientes:

Soltero sin hijos: $3.495.000 brutos y $2.900.000 netos

brutos y netos Casado sin hijos: $4.062.000 brutos y $3.371.000 netos

brutos y netos Casado con dos hijos: $4.644.000 brutos y $3.847.000 netos

El nuevo esquema impactará en el bolsillo de los empleados alcanzados por la cuarta categoría, ya que algunos dejarán de tributar y otros verán reducida la carga mensual que se les descuenta en sus recibos de sueldo.

Computadora Trámite ARCA Ya se pueden calcular los nuevos mínimos y las escalas de Ganancias y Monotributo desde julio. Magnific

Paso a paso: cómo calcular el pago del Impuesto a las Ganancias

El Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia funciona mediante un sistema progresivo en el que la empresa empleadora actúa como agente de retención y es la que lleva a cabo los descuentos mes a mes. Para entender el cálculo, es necesario seguir una serie de pasos.

Determinar el salario neto

El primer paso consiste entender exactamente cuanto se gana mes a mes, para hacerlo, hay que tomar el sueldo bruto mensual y descontar los aportes obligatorios, como jubilación y obra social, que representan alrededor del 17%. Una vez que se hace, el resultado va a ser la remuneración neta.

Descontar las deducciones personales

Una vez que se determina el salario neto, se aplican las deducciones permitidas por la normativa vigente, entre las cuales se encuentran:

Mínimo no imponible

Cónyuge o conviviente a cargo

Hijos menores de 24 años o incapacitados para trabajar

Medicina prepaga

Personal de casas particulares

Alquileres, siempre que se cumplan los requisitos establecidos

Seguros de vida y retiro

Intereses de créditos hipotecarios

Gastos de sepelio

Donaciones autorizadas

Gastos educativos

Obtener la ganancia neta sujeta a impuesto

Para poder calcular la ganancia neta, se suman todos los ingresos acumulados y a partir de ahí se descuentan las deducciones correspondientes hasta el mes en curso. Ese es el resultado que conforma la base imponible sobre la que posteriormente se va a aplicar la escala tributaria.

Aplicar las alícuotas vigentes

Como el sistema divide los ingresos en distintos tramos, cada segmento cuenta con un porcentaje específico, que usualmente va desde el 5% hasta el 35%. Entonces la fórmula combina un importe fijo más un porcentaje adicional sobre el excedente.

Determinar la retención mensual

Finalmente, se descuentan las retenciones ya efectuadas durante los meses anteriores y la diferencia restante va a ser la que aparecerá reflejada en el recibo salarial del período actual. Para evitar pagar de más, es fundamental mantener actualizada toda la información en SiRADIG Trabajador, la herramienta digital disponible dentro de ARCA.