El mito del cupo: qué hacer si la obra social se niega afiliarme como monotributista + Agregar ámbito en









La cobertura médica puede rechazarte con argumentos sin respaldo legal, pero existe un mecanismo oficial para reclamar la incorporación.

Como monotributista, tenés derecho a una cobertura médica. Magnific

Los monotributistas pueden elegir una obra social y derivar ahí mismo su aporte de salud. Algunas entidades, pese a tener la obligación, rechazan solicitudes sin un verdadero respaldo normativo. Sin importar las excusas, la cobertura es progresiva y también alcanza a los monotributistas sociales.

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La afiliación está contemplada por la Ley 25.865 y el Decreto PEN 1/2010, por lo que el acceso no depende de vacantes ni de una época del año. Al encontrarse ante un rechazo, el beneficiario tiene el derecho de presentar un reclamo formal ante el organismo de control.

El organismo asegura tu afiliación a una cobertura médica. Pexels Monotributistas: cómo proceder si la obra social se niega a afiliarte Las excusas como "el cupo está cubierto", "solo afiliamos monotributistas en ciertos meses" o “por ahora no hay altas” son algunas de las más habituales. De todas formas, la realidad es que ninguna de ellas elimina la obligación de las obras sociales nacionales de aceptar al pequeño contribuyente cuando corresponde.

La persona puede elegir otra entidad habilitada o sostener su elección y en este último caso, puede denunciar la situación ante la Superintendencia de Servicios de Salud e iniciar el trámite administrativo. El organismo, por su parte, puede ordenar la afiliación mediante un acto individual y aplicar una multa correctiva si es que la negativa continúa.

Los monotributistas cuentan con una amplia selección de obras sociales a las cuales adherirse. Pexels Qué obras sociales están habilitadas para monotributistas en agosto 2026 El Decreto 955/2024 dispuso que las nuevas afiliaciones y opciones de cambio deben dirigirse a entidades incorporadas al Registro de Agentes del Seguro de Salud para Pequeños Contribuyentes. Para agosto de 2026, el padrón vigente de obras sociales disponibles es el siguiente:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)

Obra Social de Músicos (OSDEM)

Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA)

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)

Obra Social de Vareadores

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR - OSVVRA)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT)

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)

MET Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Privamed S.A. Cabe recalcar que, como el padrón puede cambiar, lo mejor es revisar el registro oficial antes de iniciar una afiliación o pedir un cambio para confirmar que la entidad elegida siga habilitada.

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