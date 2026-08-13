Facturación electrónica de ARCA: cómo emitir comprobantes desde el celular o la computadora

Los pequeños contribuyentes cuentan con distintas herramientas digitales para registrar sus operaciones de manera simple y segura.

Los monotributistas deben registrar sus operaciones con comprobantes electrónicos , independientemente de la categoría en la que estén inscriptos. Para eso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece distintas alternativas para hacerlo, tanto desde una computadora como desde un teléfono celular, según las necesidades y características de cada actividad.

Antes de empezar el proceso existe un requisito que todos deben cumplir, desde el cual cada contribuyente puede optar entre herramientas online, aplicaciones móviles o equipos fiscales autorizados para documentar cada una de sus ventas y prestaciones .

Todos los monotributistas, sin importar la categoría en la que se encuentren, deben emitir comprobantes electrónicos tipo "C" cuando llevan a cabo operaciones con consumidores finales. La única excepción es la de las operaciones de exportación, en esos casos, el documento que debe generarse es de tipo E .

Esta obligación también alcanza a quienes forman parte del Monotributo Social , para ellos existen herramientas específicas que permiten registrar una operación desde dispositivos móviles o computadoras sin necesidad de contar con equipamiento adicional.

La selección de la modalidad va a depender principalmente de la actividad y de la forma habitual en la que cada persona lleva a cabo sus ventas. Por ejemplo, un trabajador independiente que factura pocas operaciones puede optar por una herramienta online, mientras que un comercio con mayor movimiento puede necesitar otras alternativas.

ARCA exige habilitar un punto de venta antes de comenzar a facturar. Pexels

El paso obligatorio de ARCA para una factura electrónica

Antes de emitir el primer comprobante, el contribuyente debe dar de alta un punto de venta. Esto se trata de un código compuesto por cuatro o cinco dígitos que identifica el mecanismo elegido para generar la documentación fiscal. Cada modalidad necesita un punto de venta diferente, lo que significa que una persona que emplee más de una herramienta va a tener que registrar un código específico para cada una.

El trámite se hace con el servicio con Clave Fiscal "Registro Único Tributario", dentro de esa sección se debe habilitar el punto correspondiente y seleccionar el sistema de facturación que va a quedar asociado. Una vez completado este procedimiento, será posible empezar a emitir los documentos mediante la opción elegida.

Los monotributistas deben emitir comprobantes electrónicos tipo C. Magnific

Las 4 modalidades para emitir comprobantes

ARCA contempla cuatro alternativas principales para generar la documentación electrónica. Cada una tiene características diferentes y puede adaptarse a distintos tipos de contribuyentes y negocios.

1. Facturador simplificado

Esta opción está disponible para todos los monotributistas, incluidos quienes forman parte del régimen social. Es una herramienta online que permite generar tickets de manera segura desde una computadora o un dispositivo móvil. Su principal ventaja es que no requiere instalar programas adicionales y puede usarse directamente desde el navegador.

2. Comprobantes en línea

Es un servicio al que se accede con Clave Fiscal y permite emitir distintos documentos, entre ellos:

Facturas

Remitos

Notas de crédito

Notas de débito

También puede configurarse para incorporar los datos del contribuyente en los documentos. Una vez confeccionado el comprobante, el contribuyente tiene la posibilidad de imprimirlo inmediatamente o hacerlo después desde la opción "Consultas" del menú.

3. Facturador móvil

Se trata de una aplicación pensada para los dispositivos móviles que permite generar comprobantes electrónicos y administrar información de la actividad. Entre sus funciones se encuentran la gestión de clientes, productos y servicios, además de plantillas que pueden adaptarse a las necesidades de cada negocio. Es importante aclarar que esta alternativa está disponible únicamente para dispositivos con sistema operativo Android.

4. Controlador fiscal de nueva tecnología

Es un equipo homologado por ARCA para emitir comprobantes, su habilitación y configuración debe quedar a cargo de un técnico autorizado por el proveedor dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega del dispositivo. Después de configurar el equipo, el contribuyente tiene que ingresar con Clave Fiscal al servicio "Gestión de Controladores Fiscales" y declarar que el programa de aplicación está adaptado para emitir la documentación correspondiente.

Las constancias generadas durante este procedimiento deben archivarse en el Libro Único de Registro. De esta manera, cada monotributista puede elegir el mecanismo que mejor se ajuste a su actividad, siempre que previamente haya habilitado el punto de venta correspondiente.