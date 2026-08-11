Desglose del monotributo en ARCA: qué estás pagando en tu cuota mensual

Hay tres conceptos que forman el importe que abona cada contribuyente y uno de ellos cambia según la actividad y la categoría elegida.

Con la actualización de los montos, es importante que los contribuyentes sepan qué es lo que integra su pago.

El monotributo concentra distintas obligaciones fiscales y previsionales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dentro de un único pago. El importe no implica solamente impuestos , ya que también incluye aportes jubilatorios y la cobertura de salud . Por eso, el monto final depende de la categoría en la que se encuentre cada pequeño contribuyente.

Desde agosto de 2026 rigen nuevos valores y límites de facturación para todas las escalas del régimen. También se actualizó el monto correspondiente al monotributo social , que mantiene un esquema especial de aportes estatales. Conocer qué es lo que integra cada pago ayuda a entender por qué existen diferencias entre las categorías y actividades.

El régimen simplificado reúne tres conceptos principales dentro de un solo importe. Cada uno cumple una función diferente dentro de las obligaciones tributarias, previsionales y de salud del contribuyente. Estos componentes son:

Como monotributista, es importante que sepas qué es lo que se te está cobrando mes a mes.

El impuesto integrado reemplaza las obligaciones correspondientes al IVA y al Impuesto a las Ganancias, su valor varía según la categoría y también puede presentar diferencias entre quienes prestan servicios y aquellos dedicados a la venta de bienes muebles. Existen situaciones particulares en las que este componente puede quedar exento , como ingresos provenientes del alquiler de inmuebles y algunos trabajadores incluidos en regímenes promovidos.

El segundo concepto es el aporte previsional al SIPA , destinado al sistema jubilatorio. De esta forma, parte del dinero abonado dentro del régimen se dirige a los aportes para la futura jubilación del trabajador independiente. El tercer componente corresponde a la obra social , que permite financiar la cobertura médica y derivar los fondos hacia la entidad elegida cuando corresponda.

Según los tres conceptos, desde agosto la Categoría A tiene una obligación de $49.527,18, tanto para servicios como para venta de bienes. En las escalas siguientes ya aparecen las diferencias según la actividad, por ejemplo, la Categoría C paga $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para bienes, mientras que en la Categoría H los importes alcanzan los $522.706,68 y $317.895,01, respectivamente. Los nuevos valores deben abonarse desde el vencimiento del 20 de agosto de 2026.

Con la actualización de mitad de año, cada categoría del Monotributo tiene nuevos topes. Pexels

De cuánto es el valor de la cuota social de monotributo en agosto 2026

El Monotributo Social tiene un funcionamiento diferente al régimen tradicional. Desde agosto de 2026, quienes se encuentran dentro de esta modalidad tienen que abonar $12.847,27 por mes, monto que se va a mantener vigente hasta enero de 2027. La cifra es menor porque el Estado cubre el 100% del componente impositivo y también el 100% de los aportes jubilatorios. Además, se hace cargo del 50% del aporte correspondiente a la obra social, por lo que el titular debe afrontar únicamente la mitad del valor de la cobertura médica.

La obra social puede incluir al contribuyente y a los integrantes de su grupo familiar adheridos. El régimen está dirigido principalmente a pequeños emprendedores y personas que desarrollan actividades productivas de menor escala. Los inscriptos pueden emitir facturas, realizar aportes previsionales y acceder a cobertura de salud sin perder ciertas prestaciones sociales compatibles como:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo para Protección Social

Tarjeta Alimentar

Otros programas admitidos por la normativa vigente

Un último dato que es importante tener en cuenta es que, para ingresar al régimen, los ingresos brutos anuales tienen que mantenerse por debajo de $12.009.410,45, monto equivalente al límite vigente que la Categoría A tiene impuesto desde el mes de agosto de 2026.