Empleadas domésticas en ARCA: dónde buscar recibos y aportes para evitar confusiones

El trabajo de reunir los recibos, las constancias y aportes cuando se termina una relación laboral puede ser muy confuso , tanto para la persona empleada como para quien la contrató. En el caso del personal de casas particulares , la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene distintas secciones para cada tipo de documentación.

El problema empieza cuando se busca un comprobante en el lugar equivocado o se toma un pago de aportes como si fuera un recibo de sueldo. Cada documento cumple una función distinta , por lo que lo mejor es entender bien donde se encuentra cada uno.

Uno de los errores más frecuentes es confundir el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo con la documentación específica del régimen de casas particulares. ARCA explica que el certificado del artículo 80 se genera a través de la Simplificación Registral , con el formulario F.984.

Si se emite en formato digital, el trabajador puede acceder desde la opción Trabajo en Blanco , aunque también existe la posibilidad de entregarlo en papel.

De todas formas, el personal de casas particulares está regulado por la Ley 26.844 , que establece un régimen especial. Por eso, no hay que asumir que todos los trámites generales de la Ley de Contrato de Trabajo se hacen exactamente de la misma manera para este sector. La documentación se administra desde el portal Personal de Casas Particulares .

La liquidación digital permite consultar cada período desde el portal de casas particulares. Magnific

Cómo generar y ver la liquidación digital desde el celular

Desde el período devengado mayo de 2026, el empleador tiene que hacer el recibo de sueldo de manera electrónica. Para hacerlo tiene que ingresar con clave fiscal al Registro Especial del Personal de Casas Particulares, seleccionar la ficha de la trabajadora y elegir la opción “Generar recibo de sueldo”. Después va a tener que completar:

período correspondiente

modalidad de liquidación

remuneración

conceptos que correspondan

El acceso con clave fiscal valida la identidad del empleador, así que el recibo digital no necesita su firma. La trabajadora puede consultar el documento desde “Detalle del Trabajo” e ingresar a “Recibos de Sueldo”. Si el sueldo se paga en efectivo, o la empleada solicita una copia física, el recibo tiene que imprimirse por duplicado. El original queda para la trabajadora y el empleador se queda la copia firmada como comprobante del pago.

Los aportes registrados y el recibo de sueldo acreditan información diferente. Pexels

Aportes vs. recibos: por qué no son el mismo comprobante

Los aportes y el recibo de sueldo pueden consultarse dentro del ecosistema de ARCA, pero no acreditan lo mismo. La constancia de aportes te deja verificar los pagos registrados ante el organismo, mientras que el recibo detalla cuánto cobró la trabajadora y qué conceptos fueron incluidos en esa liquidación.

También existe la constancia de registración, que acredita la relación declarada ante ARCA. Por eso, si después de terminar una relación laboral se necesita comprobar un dato, primero hay que identificar qué documento corresponde. Un pago de aportes no reemplaza un recibo de sueldo, del mismo modo que una constancia de registración tampoco demuestra cuánto se pagó en un período determinado.

Mantener los comprobantes ordenados facilita el cierre de la relación laboral. Pexels

Claves para mantener la documentación al día al finalizar la relación laboral

Al momento de cerrar una relación de trabajo hay que revisar que toda la documentación esté disponible y correctamente registrada. Entre los puntos a controlar están:

que los recibos de sueldo hayan sido generados

que los aportes aparezcan correctamente registrados

que la trabajadora pueda acceder a sus comprobantes desde el portal

conservar las copias firmadas cuando el pago se haya hecho en efectivo

distinguir el certificado de trabajo de los recibos y las constancias de aportes

Tener cada documento en su lugar te va a ayudar a evitar cualquier tipo de confusiones después de hacer la baja y hasta te permite comprobar de forma más clara qué se pagó, qué se registró y qué documentación corresponde a cada etapa de la relación laboral.