Monotributo de ARCA: cuándo es la próxima recategorización y quiénes deben hacerla

La revisión semestral exige controlar ingresos, alquileres y otros parámetros para determinar si corresponde conservar la categoría vigente o cambiarla.

El régimen simplificado forma parte de la vida cotidiana de miles de trabajadores y pequeños contribuyentes.

Para los contribuyentes del régimen simplificado, hay una fecha que conviene tener marcada en el calendario. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece períodos específicos para revisar la situación de quienes están inscriptos en el Monotributo y determinar si deben mantener su categoría o pasar a otra.

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La próxima instancia llegará en febrero de 2027 . En ese momento, quienes tengan que modificar su encuadre deberán realizar el trámite correspondiente a través del portal del organismo, con Clave Fiscal. La revisión toma como referencia la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses.

La recategorización alcanza a los monotributistas que, al momento del vencimiento, tengan más de seis meses de actividad y hayan registrado cambios que hagan que los parámetros de su actividad queden por encima o por debajo de los correspondientes a su categoría actual. Entre los aspectos que deben revisarse aparecen:

Cada período fiscal trae consigo distintas gestiones para quienes están inscriptos en el régimen.

Si alguno de esos valores supera o queda por debajo de los límites establecidos para la categoría vigente, corresponde analizar el cambio de categoría. ARCA publica las escalas y parámetros que rigen en cada período para que el contribuyente pueda hacer esa comparación.

La próxima recategorización del Monotributo tiene como fecha límite el 5 de febrero de 2027 . El período de análisis contempla los 12 meses anteriores, tal como establece ARCA para estas revisiones semestrales. El organismo realiza estas evaluaciones dos veces al año, en febrero y agosto. Para cada instancia se consideran los datos correspondientes a los 12 meses previos.

Las categorías vigentes también se actualizan periódicamente. Desde agosto de 2026, por ejemplo, ARCA estableció nuevos valores para los ingresos brutos máximos y para otros parámetros que determinan el encuadre dentro del régimen.

Por eso, para la revisión de febrero no alcanza con mirar cuánto se facturó durante los últimos meses. Hay que tomar el acumulado de 12 meses y compararlo con los límites correspondientes a la actividad y categoría. La recategorización tiene efectos sobre el importe que deberá pagar el contribuyente. Una vez realizado el cambio, la nueva categoría determina las obligaciones correspondientes según las reglas del régimen.

Una obligación fiscal que requiere atención periódica por parte de quienes desarrollan actividades independientes. Pexels

Cómo hacer la recategorización desde el portal de ARCA

El trámite se realiza de manera digital. El contribuyente debe ingresar al portal de Monotributo con CUIT/CUIL y Clave Fiscal y revisar allí la información registrada. ARCA cuenta además con una modalidad de recategorización simplificada, mediante la cual el sistema muestra automáticamente información sobre la facturación anual para ayudar a completar el proceso. Los pasos básicos son:

ingresar al portal de Monotributo con Clave Fiscal

revisar la información correspondiente a los últimos 12 meses

comparar ingresos, alquileres, superficie y consumo energético con los límites de la categoría

confirmar la categoría actual si los parámetros no cambiaron

si corresponde, seleccionar la nueva categoría

confirmar el trámite y descargar la documentación correspondiente

Multas y sanciones: qué pasa si no haces la recategorización a tiempo

El incumplimiento puede generar consecuencias cuando el contribuyente debía modificar su categoría y no lo hizo, especialmente si esa omisión provoca que pague menos de lo que correspondía.

La normativa contempla una multa del 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional que hubiera correspondido abonar cuando la falta de recategorización deriva en una omisión de pago. La misma sanción puede aplicarse ante declaraciones de categorización o recategorización inexactas.

Además, ARCA puede realizar una recategorización de oficio si detecta inconsistencias. Entre los elementos que puede analizar aparecen las compras, los gastos y las acreditaciones bancarias del contribuyente frente a los ingresos declarados.

Cuando el organismo realiza una recategorización de oficio, la notificación llega al Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento. El contribuyente dispone de 15 días desde la notificación para presentar una apelación mediante Presentaciones Digitales.