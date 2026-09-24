Monotributo ARCA en octubre 2026: escalas, cuota mensual y topes de facturación + Agregar ámbito en









Las escalas que rigen desde agosto siguen sin cambios y definen cuánto paga cada categoría y hasta cuánto puede facturar por año.

Octubre llega con nuevas fechas a tener en cuenta para quienes están inscriptos en el monotributo. Pexels

Durante el mes de octubre 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene los mismos valores del Monotributo que empezaron a regir el 1 de agosto. Estas escalas fijan tanto la cuota mensual como el límite de facturación anual de cada categoría.

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El monto más bajo para quienes pagan componente impositivo, obra social y aporte previsional es de $49.527,18, mientras que en la categoría K puede llegar hasta los $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para la venta de bienes.

La cuota mensual cambia según la categoría y el tipo de actividad declarada. Magnific Cuánto hay que pagar de Monotributo en octubre 2026, categoría por categoría El importe mensual depende de la categoría y del tipo de actividad. Para quienes realizan locaciones y prestaciones de servicios, los valores de octubre son:

categoría A: $49.527,18

categoría B: $56.379,08

categoría C: $66.020,12

categoría D: $84.612,93

categoría E: $119.811,45

categoría F: $150.784,21

categoría G: $230.312,94

categoría H: $522.706,68

categoría I: $963.747,86

categoría J: $1.167.299,76

categoría K: $1.614.446,04 Estos montos contemplan los componentes que corresponden a cada una de las escalas. De todas formas, el importe final puede ser diferente en algunos casos si el contribuyente está exceptuado de ingresar aportes previsionales o a la obra social.

A partir de la categoría C aparecen diferencias entre servicios y venta de bienes. Magnific Tabla de valores de ARCA: cuota mensual para servicios y venta de bienes En las categorías A y B no hay diferencia entre ambas actividades. A partir de la categoría C, quienes venden bienes pagan una cuota menor que quienes prestan servicios. Para venta de bienes, los importes son:

categoría A: $49.527,18

categoría B: $56.379,08

categoría C: $64.530,58

categoría D: $82.564,81

categoría E: $108.267,51

categoría F: $129.930,65

categoría G: $158.815,05

categoría H: $317.895,01

categoría I: $474.992,78

categoría J: $580.793,69

categoría K: $702.103,24 Cada escala tiene un límite máximo de facturación anual. Pexels Nuevos topes de facturación anual por categoría Además de la cuota mensual, cada categoría tiene un límite de ingresos brutos anuales. Los topes vigentes son: categoría A: hasta $12.009.410,45

categoría B: hasta $17.595.182,74

categoría C: hasta $24.670.494,31

categoría D: hasta $30.628.651,43

categoría E: hasta $36.028.231,33

categoría F: hasta $45.151.659,41

categoría G: hasta $53.995.798,87

categoría H: hasta $81.924.660,37

categoría I: hasta $91.699.761,90

categoría J: hasta $105.012.519,20

categoría K: hasta $126.610.838,75 Los ingresos no son el único dato que puede definir la categoría. ARCA también contempla otros parámetros, como la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados. En octubre no corresponde hacer una nueva recategorización. El trámite se hace dos veces por año, en febrero y agosto, evaluando los parámetros de los últimos 12 meses. El vencimiento mensual mantiene el esquema habitual fijado por ARCA. Pexels Calendario de pagos: ¿cuándo vence el Monotributo en octubre? El Monotributo vence habitualmente el día 20 de cada mes. Si esa fecha cae durante un fin de semana o feriado, el plazo se pasa al primer día hábil siguiente. Para mantenerse al día, los contribuyentes deben pagar la cuota correspondiente a octubre dentro de ese plazo. ARCA establece además que el pago se tiene que hacer a través de medios electrónicos, salvo las excepciones previstas para determinados contribuyentes. Quienes no hayan modificado sus parámetros o tengan menos de seis meses desde el inicio de la actividad tampoco tienen que hacer ninguna gestión de recategorización durante octubre.

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