Durante el mes de octubre 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene los mismos valores del Monotributo que empezaron a regir el 1 de agosto. Estas escalas fijan tanto la cuota mensual como el límite de facturación anual de cada categoría.
Monotributo ARCA en octubre 2026: escalas, cuota mensual y topes de facturación
Las escalas que rigen desde agosto siguen sin cambios y definen cuánto paga cada categoría y hasta cuánto puede facturar por año.
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El monto más bajo para quienes pagan componente impositivo, obra social y aporte previsional es de $49.527,18, mientras que en la categoría K puede llegar hasta los $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para la venta de bienes.
Cuánto hay que pagar de Monotributo en octubre 2026, categoría por categoría
El importe mensual depende de la categoría y del tipo de actividad. Para quienes realizan locaciones y prestaciones de servicios, los valores de octubre son:
- categoría A: $49.527,18
- categoría B: $56.379,08
- categoría C: $66.020,12
- categoría D: $84.612,93
- categoría E: $119.811,45
- categoría F: $150.784,21
- categoría G: $230.312,94
- categoría H: $522.706,68
- categoría I: $963.747,86
- categoría J: $1.167.299,76
- categoría K: $1.614.446,04
Estos montos contemplan los componentes que corresponden a cada una de las escalas. De todas formas, el importe final puede ser diferente en algunos casos si el contribuyente está exceptuado de ingresar aportes previsionales o a la obra social.
Tabla de valores de ARCA: cuota mensual para servicios y venta de bienes
En las categorías A y B no hay diferencia entre ambas actividades. A partir de la categoría C, quienes venden bienes pagan una cuota menor que quienes prestan servicios. Para venta de bienes, los importes son:
- categoría A: $49.527,18
- categoría B: $56.379,08
- categoría C: $64.530,58
- categoría D: $82.564,81
- categoría E: $108.267,51
- categoría F: $129.930,65
- categoría G: $158.815,05
- categoría H: $317.895,01
- categoría I: $474.992,78
- categoría J: $580.793,69
- categoría K: $702.103,24
Nuevos topes de facturación anual por categoría
Además de la cuota mensual, cada categoría tiene un límite de ingresos brutos anuales. Los topes vigentes son:
- categoría A: hasta $12.009.410,45
- categoría B: hasta $17.595.182,74
- categoría C: hasta $24.670.494,31
- categoría D: hasta $30.628.651,43
- categoría E: hasta $36.028.231,33
- categoría F: hasta $45.151.659,41
- categoría G: hasta $53.995.798,87
- categoría H: hasta $81.924.660,37
- categoría I: hasta $91.699.761,90
- categoría J: hasta $105.012.519,20
- categoría K: hasta $126.610.838,75
Los ingresos no son el único dato que puede definir la categoría. ARCA también contempla otros parámetros, como la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados. En octubre no corresponde hacer una nueva recategorización. El trámite se hace dos veces por año, en febrero y agosto, evaluando los parámetros de los últimos 12 meses.
Calendario de pagos: ¿cuándo vence el Monotributo en octubre?
El Monotributo vence habitualmente el día 20 de cada mes. Si esa fecha cae durante un fin de semana o feriado, el plazo se pasa al primer día hábil siguiente. Para mantenerse al día, los contribuyentes deben pagar la cuota correspondiente a octubre dentro de ese plazo.
ARCA establece además que el pago se tiene que hacer a través de medios electrónicos, salvo las excepciones previstas para determinados contribuyentes. Quienes no hayan modificado sus parámetros o tengan menos de seis meses desde el inicio de la actividad tampoco tienen que hacer ninguna gestión de recategorización durante octubre.
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