ARCA: las obras sociales disponibles para los monotributistas en septiembre 2025 y cómo hacer el cambio

El organismo fiscal ofrece una cobertura médica a sus contribuyentes adheridos al régimen simplificado la cual pueden acceder desde la web.

ARCA ofrece la adhesión a una obra social a sus contribuyentes del monotributo.

Los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado del monotributo pueden acceder a cobertura médica a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . El sistema incluye el pago de obra social dentro de la cuota mensual, lo que permite a los monotributistas elegir entre diversas opciones según su actividad y necesidades. Además, existe la posibilidad de incorporar familiares al plan, aunque esto implica un costo adicional por cada integrante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cambio de obra social se realiza mediante un trámite digital o presencial . Los monotributistas pueden modificar su cobertura a través del portal oficial de ARCA o directamente en la sede de la nueva obra social seleccionada. Este proceso no requiere gestiones complejas y está diseñado para facilitar la adaptación a las necesidades cambiantes de los contribuyentes.

ARCA ofrece un listado de obras sociales para los monotributistas. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Guía ARCA paso a paso: cómo tramitar el cambio de obra social

El trámite para cambiar de obra social se realiza a través del portal oficial de ARCA. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio web con CUIT y Clave Fiscal. Habilitar el servicio "Mi SSSalud" si no está disponible. Acceder a "Formularios de opciones de cambio" y seleccionar "NUEVA OPCIÓN". Elegir el régimen "Monotributo" y completar los datos personales. Indicar el motivo de la gestión y marcar "ELECCIÓN DE OBRA SOCIAL / PREPAGA". Buscar y confirmar el prestador elegido. Finalizar con la incorporación personal y de los familiares.

Para acceder a la cobertura médica, los monotributistas deben presentar la siguiente documentación:

Recibo de pago del monotributo.

DNI original y copia.

Formulario 184/F.

Formulario 152.

Escalas vigentes del monotributo en septiembre 2025

Las categorías del monotributo y sus límites de ingresos para septiembre 2025 son los siguientes: