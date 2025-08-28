Los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado del monotributo pueden acceder a cobertura médica a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El sistema incluye el pago de obra social dentro de la cuota mensual, lo que permite a los monotributistas elegir entre diversas opciones según su actividad y necesidades. Además, existe la posibilidad de incorporar familiares al plan, aunque esto implica un costo adicional por cada integrante.
ARCA: las obras sociales disponibles para los monotributistas en septiembre 2025 y cómo hacer el cambio
El organismo fiscal ofrece una cobertura médica a sus contribuyentes adheridos al régimen simplificado la cual pueden acceder desde la web.
El cambio de obra social se realiza mediante un trámite digital o presencial. Los monotributistas pueden modificar su cobertura a través del portal oficial de ARCA o directamente en la sede de la nueva obra social seleccionada. Este proceso no requiere gestiones complejas y está diseñado para facilitar la adaptación a las necesidades cambiantes de los contribuyentes.
Monotributo: obras sociales disponibles
ARCA ofrece un listado de obras sociales para los monotributistas. Entre las opciones disponibles se encuentran:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
- Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
- Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección OSDO
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
- Met-Córdoba SA
- Asociación Mutual del Control Integral
Guía ARCA paso a paso: cómo tramitar el cambio de obra social
El trámite para cambiar de obra social se realiza a través del portal oficial de ARCA. Los pasos son los siguientes:
- Ingresar al sitio web con CUIT y Clave Fiscal.
- Habilitar el servicio "Mi SSSalud" si no está disponible.
- Acceder a "Formularios de opciones de cambio" y seleccionar "NUEVA OPCIÓN".
- Elegir el régimen "Monotributo" y completar los datos personales.
- Indicar el motivo de la gestión y marcar "ELECCIÓN DE OBRA SOCIAL / PREPAGA".
- Buscar y confirmar el prestador elegido.
- Finalizar con la incorporación personal y de los familiares.
Para acceder a la cobertura médica, los monotributistas deben presentar la siguiente documentación:
- Recibo de pago del monotributo.
- DNI original y copia.
- Formulario 184/F.
- Formulario 152.
Escalas vigentes del monotributo en septiembre 2025
Las categorías del monotributo y sus límites de ingresos para septiembre 2025 son los siguientes:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
