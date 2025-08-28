SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de agosto 2025 - 07:00

ARCA: las obras sociales disponibles para los monotributistas en septiembre 2025 y cómo hacer el cambio

El organismo fiscal ofrece una cobertura médica a sus contribuyentes adheridos al régimen simplificado la cual pueden acceder desde la web.

ARCA ofrece la adhesión a una obra social a sus contribuyentes del monotributo.

ARCA ofrece la adhesión a una obra social a sus contribuyentes del monotributo.

Mariano Fuchila

Los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado del monotributo pueden acceder a cobertura médica a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El sistema incluye el pago de obra social dentro de la cuota mensual, lo que permite a los monotributistas elegir entre diversas opciones según su actividad y necesidades. Además, existe la posibilidad de incorporar familiares al plan, aunque esto implica un costo adicional por cada integrante.

El cambio de obra social se realiza mediante un trámite digital o presencial. Los monotributistas pueden modificar su cobertura a través del portal oficial de ARCA o directamente en la sede de la nueva obra social seleccionada. Este proceso no requiere gestiones complejas y está diseñado para facilitar la adaptación a las necesidades cambiantes de los contribuyentes.

Informate más
Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip

Monotributo: obras sociales disponibles

ARCA ofrece un listado de obras sociales para los monotributistas. Entre las opciones disponibles se encuentran:

  • Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
  • Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
  • Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios
  • Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
  • Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
  • Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
  • Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
  • Obra Social de Operadores Cinematográficos
  • Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
  • Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.
  • Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
  • Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
  • Obra Social de Músicos
  • Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
  • Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
  • Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
  • Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
  • Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
  • Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
  • Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C
  • Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
  • Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales
  • Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
  • Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
  • Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
  • Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
  • Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
  • Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
  • Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
  • Obra Social de Dirección OSDO
  • Mutual Médica Concordia
  • Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
  • Met-Córdoba SA
  • Asociación Mutual del Control Integral

Guía ARCA paso a paso: cómo tramitar el cambio de obra social

El trámite para cambiar de obra social se realiza a través del portal oficial de ARCA. Los pasos son los siguientes:

  1. Ingresar al sitio web con CUIT y Clave Fiscal.
  2. Habilitar el servicio "Mi SSSalud" si no está disponible.
  3. Acceder a "Formularios de opciones de cambio" y seleccionar "NUEVA OPCIÓN".
  4. Elegir el régimen "Monotributo" y completar los datos personales.
  5. Indicar el motivo de la gestión y marcar "ELECCIÓN DE OBRA SOCIAL / PREPAGA".
  6. Buscar y confirmar el prestador elegido.
  7. Finalizar con la incorporación personal y de los familiares.

Para acceder a la cobertura médica, los monotributistas deben presentar la siguiente documentación:

  • Recibo de pago del monotributo.
  • DNI original y copia.
  • Formulario 184/F.
  • Formulario 152.

Escalas vigentes del monotributo en septiembre 2025

Las categorías del monotributo y sus límites de ingresos para septiembre 2025 son los siguientes:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias