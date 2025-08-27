ARCA aumenta los controles sobre el monotributo y pueden llegar multas si no se cumplen estos requisitos

El organismo tendrá controles más rigurosos sobre el monotributo para detectar con más facilidad irregularidades en las distintas categorías.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó a sus contribuyentes sobre la implementación de nuevos controles para detectar inconsistencias en las declaraciones de ingresos según cada categoría, con el fin de garantizar la equidad tributaria.

Estos controles fortalecen la fiscalización y promueven una competencia justa y transparente. Para ello, ARCA tendrá acceso a movimientos bancarios y cruzará información con proveedores de servicios, identificando operaciones que excedan los límites permitidos en cada categoría.

Si en los controles realizados se detectan operaciones sospechosas o anomalías en los perfiles de los contribuyentes, ARCA podrá aplicar distintas medidas, entre ellas auditorías presenciales en actividades y sectores con alta evasión fiscal o irregularidades frecuentes.

Asimismo, se notificará de manera digital a los monotributistas que no hayan realizado la recategorización para que regularicen su situación y actualicen la información antes de que se apliquen sanciones.

Finalmente, en los casos donde existan grandes diferencias entre lo declarado y lo comprobado, ARCA podrá citar a los contribuyentes de forma presencial para que presenten la documentación correspondiente

Qué pasa si no hice la recategorización

Aquellos contribuyentes que no realizaron el trámite de recategorización serán reubicados automáticamente en la categoría que les corresponda a través de la “recategorización de oficio”. En este procedimiento se analizan variables como compras, facturación, gastos, movimientos bancarios, billeteras virtuales y adquisiciones personales para determinar la categoría adecuada.

Asimismo, el organismo informó que aplicará un recargo del 20% para quienes presten servicios y del 30% para quienes comercialicen productos. A esto se podrán sumar otras sanciones, que alcanzan hasta el 50% del impuesto integrado y de la cuota previsional, además de la exigencia de pagar la diferencia de los montos adeudados junto con los intereses correspondientes.

Escalas vigentes del monotributo en septiembre