Comprar en Temu: hasta cuánto puedo gastar sin tener que declarar

La plataforma asiática de compras digitales es furor entre los argentinos.

La plataforma asiática de compras digitales es furor entre los argentinos. Reuters

Temu, la plataforma de origen asiático en donde se pueden realizar comprar digitales a un bajo costo, es un fenómeno que causo furor entre los argentinos. De esta manera, muchas personas se preguntan si al comprar por la web hay que declarar los gastos en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Los procesos y la normativa es clara al respecto, no hace falta hacer una notificación al organismo, porque ARCA ya contará con la información necesaria. Al mismo tiempo, no hay un límite de dinero que pase sin declarar por una transacción de Temu. Una compra con una tarjeta de crédito, por ejemplo, se registra en el banco y, la entidad financiera utilizada registrada en el país le avisa automáticamente a ARCA.

Por otro lado, los argentinos que decidan hacer compras con cuentas en el exterior para traer productos al país quedarán a merced de los controles aduaneros. Si se trata de dinero no declarado, el ciudadano estará sujeto a las investigaciones pertinentes al caso.

Shein-Temu No hace falta hacer una notificación al organismo. FreePik.es

Cuáles son las restricciones y limitaciones para comprar por Temu Existen limitaciones a las compras y restricciones de acuerdo al valor de los paquetes, a pesar de que la declaración en sí misma no sea necesaria.

El organismo de recaudación estableció que las compras en el exterior tienen algunas limitaciones: Los productos de un valor de 400 USD o menor no deben pagar impuestos. De 400 a 3000 dólares, sí deben pagar aranceles.

no deben pagar impuestos. De 400 a 3000 dólares, sí deben pagar aranceles. El límite de compra es de 3000 USD.

USD. Se pueden hacer hasta cinco envíos al año. Es importante destacar que para comprar es necesario además contar con un CUIT y una clave fiscal nivel de seguridad 3. Una vez recibida la compra, sí es necesario avisar que llegó. TEMU SHEIN Existen limitaciones a las compras y restricciones de acuerdo al valor de los paquetes. ¿Puedo hacer más de una compra por año en Temu? Cada usuario puede realizar más de una compra en Temu por año. En concreto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la posibilidad de hacer hasta cinco compras al año. Sin embargo, el organismo recaudador destaca algunas limitaciones: No se pueden traer más de tres unidades de la misma especie.

de la misma especie. El paquete no puede superar los 50 kg, independientemente de cuál fuere el peso total del envío.

independientemente de cuál fuere el peso total del envío. La compra debe estar valuadas en un importe inferior o igual a US$3000 por envío.

por envío. No podrán tener fin comercial .

. Los productos de un valor mayor a los US$400, deben también pagar derechos de importación y el pago de la tasa de estadística.

