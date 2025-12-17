La Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), con sede en Córdoba, presentó el IA-100B, un nuevo entrenador básico destinado a la Fuerza Aeroespacial Argentina. Con este avance, el país vuelve a incorporar producción aeronáutica nacional en un segmento clave para la formación de pilotos militares.
Argentina vuelve a producir un avión de entrenamiento
La Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” cordobesa presentó la aeronave básica para instrucción inicial, que ya completó más de 20 horas de pruebas y avanza hacia su certificación. Participaroaviónn proveedores locales y se proyectan variantes civiles y exportaciones.
-
La fiscalía cerró la investigación del caso Dalmasso y solicitó elevar la causa a juicio oral
-
Violenta pelea callejera en Córdoba: cinco hombres se enfrentaron a los golpes, patadas y botellazos
La aeronave se encuentra en fase de ensayos y acumula más de 20 horas de vuelo experimental. Los ensayos buscan validar parámetros técnicos y operativos antes de iniciar el proceso formal de certificación ante la autoridad aerocomercial, que determinará su habilitación definitiva.
Se trata de un modelo biplaza concebido para instrucción inicial y maniobras acrobáticas, equipado con aviónica digital, cabina vidriada y tren retráctil, con estructura fabricada íntegramente en materiales compuestos. Según fuentes técnicas, su diseño prioriza maniobrabilidad, bajo costo operativo y mantenimiento reducido.
El programa se inscribe en la línea de formación gradual de pilotos que impulsa la Fuerza Aérea desde la incorporación del IA-63 Pampa III. La intención oficial es complementar ese esquema y facilitar la transición hacia aeronaves más complejas, incluyendo los F-16 recientemente incorporados.
Uno de los aspectos destacados del proyecto es el nivel de integración nacional. Más de una veintena de firmas proveedoras participan del desarrollo de componentes y sistemas, lo que implica generación de empleo calificado y mayor transferencia tecnológica al sector productivo.
Las autoridades de FAdeA remarcan que el IA-100B es parte de una estrategia sostenida y no un hecho aislado: se trata de un proyecto de largo aliento reiniciado en 2024, con la intención de ofrecer un entrenador competitivo en la región y ampliar oportunidades de exportación.
El presidente de la empresa estatal valoró la continuidad del programa y destacó el interés manifiesto de fuerzas aéreas de países vecinos como Paraguay y Uruguay. La expectativa en la fábrica cordobesa es que la presentación y certificación puedan convertirse en una plataforma para futuros contratos y alianzas.
La aeronave también contempla versiones adaptadas al mercado civil. Escuelas de vuelo, aeroclubes y operadores privados figuran entre los potenciales usuarios, lo que ampliaría el alcance de su producción más allá del ámbito militar.
El esquema de trabajo colaborativo permitió avanzar en plazos y desarrollar capacidades propias, que FAdeA considera estratégicas para sostener una industria aeronáutica nacional competitiva. El proyecto, aseguran técnicos consultados, promueve autonomía, innovación e integración tecnológica local.
Con la presentación oficial del IA-100B y un cronograma de certificación en marcha, la planta cordobesa busca consolidar el rol de la industria aeronáutica argentina en un mercado regional exigente, y reinsertarse en un segmento que por años permaneció inactivo en el país.
Dejá tu comentario