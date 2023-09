Así será Pangea Última: el próximo supercontienete que acabará con la especie humana

pangea.jpg

“El supercontinente supondrá un triple golpe, que comprenderá el efecto de continentalidad, un sol más caliente y más CO2 en la atmósfera, con el consiguiente aumento del calor en gran parte del mundo”, agregó.

¿Qué son los supercontinentes?

Los supercontinentes son masas terrestres que resultan de la unión de varios continentes individuales. La Tierra tuvo varios ciclos de formación y fragmentación de supercontinentes a lo largo de su historia geológica. Uno de los supercontinentes más conocidos es Pangea, que existió hace aproximadamente 335 millones de años y se fragmentó en los continentes que conocemos hoy en día.

pangea Gentileza: Brilliant Maps

El ciclo de los supercontinentes está impulsado por la deriva de las placas tectónicas. Estas placas se mueven lentamente a lo largo del tiempo, lo que puede llevar a la convergencia y la colisión de continentes.

¿Qué podemos hacer para evitar esta situación?

“En realidad, no podemos hacer nada para impedir que las placas tectónicas se muevan. Eso está fuera de nuestro alcance. Un supercontinente se formará en el futuro, nos guste o no, como ha ocurrido en el pasado muchas veces. Del mismo modo, no podemos impedir que el Sol emita más energía a medida que envejece. Tampoco podemos detener la cantidad de vulcanismo que resultaría de la formación y descomposición de este supercontinente”, sentenció el académico.