Asignación Familiar por Matrimonio de ANSES: requisitos y cómo cobrarla

Un pago único destinado a determinados trabajadores y titulares de prestaciones que cumplen con condiciones establecidas por el organismo.

Un beneficio que debe solicitarse dentro de un plazo específico para ser contemplado en el universo de prestaciones.

La Asignación por Matrimonio forma parte de las asignaciones de pago único que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). A partir de julio de 2026, este beneficio tiene un valor de $129.209, luego del incremento del 2,15% oficializado por el organismo para las asignaciones familiares .

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Para acceder al cobro, los solicitantes deben acreditar el matrimonio, reunir la documentación exigida y realizar el trámite dentro del plazo previsto. La actualización de julio también alcanzó a otras asignaciones familiares de pago único, como Nacimiento y Adopción.

En el caso del beneficio por matrimonio, el nuevo importe quedó fijado en $129.209 , según la resolución publicada para el séptimo mes del año. El trámite no tiene costo y puede realizarse tanto por Internet como de manera presencial. Antes de iniciar la gestión, ANSES recomienda verificar que los datos personales y los vínculos familiares se encuentren correctamente registrados en sus sistemas.

La Asignación por Matrimonio es una prestación económica que ANSES entrega por única vez, a quienes cumplen con los requisitos establecidos para este beneficio. El objetivo de esta asignación consiste en otorgar una suma de dinero a los beneficiarios que acreditan el matrimonio y reúnen las condiciones exigidas por el organismo.

trabajadores registrados incluidos en SUAF

titulares de la Prestación por Desempleo

titulares de una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

trabajadores de temporada

titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Cada solicitante debe completar el trámite correspondiente para acceder al pago. El organismo analiza la documentación presentada antes de aprobar la prestación.

ambito.com

Requisitos clave: ¿Qué necesitás para que ANSES apruebe el beneficio?

Los interesados deben cumplir una serie de condiciones para solicitar la Asignación por Matrimonio.

Entre los requisitos establecidos por ANSES se encuentran los siguientes:

acreditar el matrimonio en la base de datos del organismo

realizar la solicitud dentro de los dos meses y los dos años posteriores al matrimonio

contar con una antigüedad mínima e ininterrumpida de seis meses de trabajo registrado al momento del matrimonio

cumplir con las condiciones previstas por ANSES para acceder a la prestación

El organismo verifica la información registrada antes de autorizar el pago. Por ese motivo, resulta conveniente revisar que los datos personales y familiares se encuentren actualizados antes de iniciar el trámite.

La Asignación por Matrimonio forma parte de las asignaciones familiares de pago único que recibieron un incremento del 2,15% desde julio de 2026. Como consecuencia de esa actualización, el monto vigente pasó a $129.209.

Documentación obligatoria que debés presentar

ANSES solicita determinada documentación para evaluar la solicitud del beneficio.

Los documentos necesarios son los siguientes:

DNI de ambos cónyuges

partida o acta de matrimonio

El organismo también requiere que los datos personales y los vínculos familiares estén registrados correctamente en Mi ANSES. Cada beneficiario puede verificar esa información mediante el ingreso con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Las personas jubiladas presentan la misma documentación para acceder al beneficio. Los solicitantes que contraigan un segundo o posterior matrimonio deben acreditar el divorcio mediante la sentencia correspondiente.

Las personas que atraviesen una situación de viudez deben presentar la documentación que certifique el fallecimiento del cónyuge anterior cuando corresponda. Los matrimonios celebrados en el exterior requieren documentación traducida, apostillada cuando resulte necesario, además de la legalización y la documentación exigida según el país donde se celebró el enlace.

Cómo hacer el trámite online o presencial

Los beneficiarios pueden realizar la gestión por dos vías habilitadas por ANSES.

primer paso: consiste en revisar que la información del grupo familiar, el matrimonio, el domicilio y los datos de contacto figuren correctamente registrados en Mi ANSES. Las personas que detecten errores en esos datos deben actualizarlos en una oficina del organismo antes de continuar con la solicitud

consiste en revisar que la información del grupo familiar, el matrimonio, el domicilio y los datos de contacto figuren correctamente registrados en Mi ANSES. Las personas que detecten errores en esos datos deben actualizarlos en una oficina del organismo antes de continuar con la solicitud segundo paso: consiste en reunir la documentación correspondiente de ambos cónyuges para completar la gestión

ANSES permite iniciar el trámite por Internet mediante el servicio de Atención Virtual, con el ingreso del CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El organismo también ofrece la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES con turno previo. En ese caso, el solicitante debe concurrir con toda la documentación requerida.

El trámite es completamente gratuito y no requiere el pago de ningún arancel.

¿Cuál es el plazo límite para pedir el cobro por matrimonio?

ANSES establece un período específico para solicitar esta asignación. Los beneficiarios pueden presentar la solicitud desde los dos meses posteriores al matrimonio y hasta dos años después del evento.

El cumplimiento de ese plazo resulta indispensable para acceder al beneficio. La presentación fuera de ese período impide tramitar la asignación correspondiente.

Las personas que cumplan con los requisitos, presenten la documentación solicitada y completen el trámite dentro del tiempo previsto pueden acceder al pago único de $129.209, monto vigente desde julio de 2026 para la Asignación Familiar por Matrimonio.