Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: cómo hacer para cobrar hasta $100 mil pesos extra en febrero 2026

El pago se acredita de forma automática y se deposita en la misma cuenta bancaria

La medida fue establecida mediante la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo

Las familias que perciben Asignaciones Familiares a través del SUAF pueden acceder a un refuerzo que supera los $100.000 , siempre que cumplan con los requisitos del programa Tarjeta Alimentar. El beneficio se paga de forma automática y está dirigido a titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo que integran los grupos familiares alcanzados por la política alimentaria.

Para confirmar si corresponde el cobro, la ANSES habilitó una consulta online a través de la plataforma Mi ANSES . Con el número de CUIL o DNI y la clave de la seguridad social, el sistema permite verificar en pocos pasos si el pago figura acreditado para el mes en curso y en qué cuenta bancaria se deposita el monto.

La Tarjeta Alimentar mantiene los montos diferenciados según la cantidad de hijos a cargo .

El beneficio forma parte de la política alimentaria del Estado y está destinado a reforzar el acceso a la canasta básica en los hogares con menores ingresos.

Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos: $108.062

Asignaciones Familiares SUAF: el aumento de ANSES para febrero 2026

La ANSES oficializó un incremento del 2,84% para las Asignaciones Familiares del SUAF que se pagan en febrero. La actualización responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre, según los datos difundidos por el INDEC.

El mismo porcentaje se aplica a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones sociales, como la AUH y la Asignación por Embarazo.

Asignaciones Familiares SUAF: quiénes cobran los $108.000 extra de ANSES en febrero de 2026

El monto más alto de la Tarjeta Alimentar, que supera los $108.000, corresponde a las familias con tres hijos que perciben la Asignación Universal por Hijo. El pago se realiza dentro del esquema del SUAF y se acredita en febrero junto con la prestación mensual.

También acceden al beneficio los titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años, las personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo desde el tercer mes de gestación, los beneficiarios con hijos con discapacidad sin límite de edad y las madres que perciben una Pensión No Contributiva por siete hijos o más.

Calendario de pago: cuándo cobro en febrero 2026

La ANSES difundió el calendario de pagos correspondiente a febrero para la AUH y las asignaciones familiares:

Calendario de pagos Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

