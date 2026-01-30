La ayuda de ANSES que le dará un alivio a tu bolsillo en marzo

El organismo previsional confirmó la continuidad de la Ayuda Escolar Anual para 2026 y este es el requisito que se debe cumplir para cobrarlo.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) dio a conocer cuál es el requisito que deben cumplir las personas que deseen cobrar la Ayuda Escolar Anual que provee el organismo para el inicio de clases. Se trata de una ayuda financiera que tiene como objetivo aminorar el impacto del nuevo ciclo lectivo en la economía del hogar.

Todos los años, el inicio de clases marca una temporada de compras para los comercios del área : desde uniformes, mochilas y cartucheras hasta útiles escolares, hojas, carpetas y materiales de estudio. Algunos pueden gastar más o menos, pero siempre implica un desembolso importante de dinero.

El monto de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por hijo de entre 45 días y 17 años, sin límite de edad en el caso de que se registre alguna discapacidad. Aunque se suele gastar mucho más al inicio de clases, resulta de gran ayuda para muchas familias.

Se espera que este monto se deposite en las cuentas para finales de febrero e inicios de marzo, aunque depende en gran medida de si se cumple con los requisitos en tiempo y forma.

La Ayuda Escolar Anual apunta a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y de la Asignación Familiar por Hijo ( SUAF ). Para poder acceder a los $85.000 se debe presentar un documento que acredita la escolaridad del menor en cuestión, firmado y sellado por las autoridades de la institución.

Se puede encontrar el Certificado Escolar en la plataforma Mi ANSES, ingresando con Cuil y Clave de la Seguridad Social. Hay que ir a la sección "Hijos" y seleccionar la opción que dice "Presentar certificado escolar". El documento debe imprimirse y llevarse a la escuela para que se firme y selle, y posteriormente se debe sacar una foto del certificado para volver a cargarlo en Mi ANSES.

ayuda escolar anses.jpg Pixabay

Qué pasa si no presente el certificado a tiempo

El cobro de la Ayuda Escolar se activa de forma automática entre fines de febrero y comienzos de marzo solo para quienes presentaron el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre del año anterior. Quienes realizan el trámite fuera de ese plazo no pierden el beneficio, pero el pago se demora y, en muchos casos, llega cuando los gastos escolares ya fueron afrontados.

Además, la falta de presentación puede generar inconvenientes con la continuidad de la AUH, por lo que para no perder hasta $85.000 en 2026 se aconseja verificar los datos personales y familiares en Mi ANSES y presentar el certificado lo antes posible, sin esperar al inicio de clases.