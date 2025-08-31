Atención AUH de ANSES: con este trámite podés reclamar el 20% retenido de 2025

Con la presentación digital de la Libreta, las familias pueden acceder a un extra que se va acumulando y a otros beneficios estatales.

Todas las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen la posibilidad de recuperar un monto extra gracias a la presentación de la Libreta AUH . Este trámite es fundamental para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los chicos.

La gestión es muy fácil porque puede hacerse de manera online desde la plataforma Mi ANSES o en la aplicación oficial, así se agiliza el procedimiento y permite que cada hogar pueda acceder al dinero que le retuvieron en el año anterior.

La Libreta AUH se trata de un formulario que deben presentar todos los titulares de la AUH cada añ o. Ahí mismo es donde se certifica que los niños y adolescentes cumplieron con los controles médicos, el esquema de vacunación y la asistencia escolar.

Pero, la presentación de esta no es opcional, ya que es la única forma de habilitar el cobro del 20% acumulado del período anterior . Además, con este requisito se accede a la Ayuda Escolar Anual , un complemento muy esperado por las familias con hijos en edad escolar.

Cómo tramitar la Libreta AUH en Mi ANSES

El trámite puede hacerse de forma totalmente digital. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social (también se puede desde la app).

con CUIL y Clave de la Seguridad Social (también se puede desde la app). Ir a la sección Hijos , después a Libreta AUH y revisar que los datos estén correctos.

, después a y revisar que los datos estén correctos. Si falta alguna sección, seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla al correo electrónico.

para descargarla o enviarla al correo electrónico. Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela o centro de salud para que lo completen y firmen.

Sacar una foto clara del documento completo (formato JPG, menos de 3 MB) y subirla en Mi ANSES.

El trámite se confirma con un mail que notifica que la presentación fue cargada con éxito. Para quienes no puedan hacerlo de forma online, existe la alternativa de presentarse sin turno en una oficina de ANSES o en un operativo móvil.

La fecha límite para completar el trámite es el 31 de diciembre de 2025.

Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9% vigente en septiembre, los titulares de la AUH perciben un haber actualizado de $115.087, pero de todas formas, la ANSES retiene el 20% de la asignación y el monto que efectivamente se va a cobrar sería de $92.070.

Por el otro lado, los que reciben la AUH por discapacidad van a pasar de cobrar $367.757 a $374.744.

Extras que se pueden cobrar

Además del reintegro del 20% retenido, quienes presentan la Libreta AUH pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual, siempre que tengan hijos en edad educativa formal.

A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que está destinada a garantizar el acceso a una alimentación básica y sus montos vigentes son: