El gobierno anticipó el monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025







EL organismo fiscal informó a los titulares de la AUH las prestaciones del noveno mes del año que viene con aumento.

ANSES anunció los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar de septiembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los montos de las prestaciones sociales para septiembre de 2025. Mientras los beneficiarios aún reciben los pagos correspondientes a agosto, el organismo adelantó los detalles sobre la Tarjeta Alimentar, un complemento clave para las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cronograma de pagos para septiembre seguirá la misma estructura que en meses anteriores. Este esquema permite a los beneficiarios recibir ambos ingresos de manera simultánea, facilitando la planificación del presupuesto familiar.

ANSES billetes.webp Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025 El ajuste del 1,9%, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, elevó la AUH a $92.065,27. Este incremento, aunque superior al registrado en agosto, sigue por debajo del 2% y refleja la política de movilidad jubilatoria implementada durante la gestión de Javier Milei. El monto actualizado busca compensar parcialmente el impacto de la inflación en los hogares más vulnerables.

La AUH no es el único ingreso que reciben estas familias. La Tarjeta Alimentar funciona como un refuerzo económico adicional, diseñado para garantizar el acceso a alimentos básicos. Su valor varía según la cantidad de hijos a cargo, lo que permite adaptar la asistencia a las necesidades específicas de cada grupo familiar.

¿Tiene aumento la Tarjeta Alimentar? ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos montos en septiembre. Las familias con un hijo recibirán $52.250, mientras que aquellas con dos hijos obtendrán $81.936. Para los hogares con tres o más hijos, el beneficio ascenderá a $108.062. Estos valores se mantienen sin modificaciones pese al aumento general de las prestaciones, debido a que este bono opera bajo un esquema independiente de los ajustes por inflación.

La Tarjeta Alimentar está dirigida a grupos específicos de beneficiarios. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años reciben este beneficio. Las mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo también acceden al programa. Las familias con hijos con discapacidad sin límite de edad y los titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos forman parte de los beneficiarios.