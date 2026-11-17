Clima: cómo estará el miércoles en el AMBA y dónde se esperan lluvias en el interior + Agregar ámbito en









La temperatura llegará a 27°C en la Ciudad, mientras que el norte y sectores del centro del país mantendrán condiciones de inestabilidad.

El AMBA tendrá un miércoles con nubosidad variable y una máxima de 27°C en la Ciudad.

El miércoles 18 de noviembre tendrá una mejora del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) después de las lluvias del martes, con nubosidad variable y una temperatura máxima de 27°C en la Ciudad. En el interior, el panorama será distinto: persistirá la posibilidad de precipitaciones en sectores del norte y del centro del país, mientras que el sur tendrá una jornada más fresca.

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En territorio porteño, el pronóstico anticipa una mínima de 18°C, con cielo parcial a mayormente nublado y vientos que soplarán del oeste y rotarán al sudoeste. La probabilidad de precipitaciones será baja, de hasta el 10% durante la tarde, por lo que no se espera una jornada de lluvias persistentes.

Cómo estará el tiempo en la Ciudad y el conurbano La tarde será cálida en Buenos Aires, aunque la presencia de nubes acompañará buena parte del día. Hacia la noche, la temperatura porteña descenderá hasta alrededor de 20°C, con viento más leve y sin precipitaciones previstas para esa franja.

En el conurbano, Quilmes y Moreno tendrán temperaturas de entre 16°C y 27°C, también sin lluvias previstas. Las mínimas algo más bajas que en la Capital marcarán un comienzo de jornada más fresco, antes del ascenso térmico de la tarde.

Para el jueves, el pronóstico del AMBA mantiene condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de 17°C a 28°C, mientras que el viernes la máxima bajaría a 26°C.

Dónde se esperan lluvias y tormentas en el interior La inestabilidad continuará en sectores de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba y San Luis, con posibilidad de tormentas localmente fuertes, según el pronóstico agropecuario del Servicio Meteorológico Nacional difundido este martes. Las condiciones variarán dentro de cada provincia, por lo que esa previsión no implica que las precipitaciones alcancen a todo su territorio. Sectores del norte y del centro del país mantendrán la posibilidad de lluvias y tormentas. En Resistencia, se anticipa una jornada de entre 21°C y 31°C, con probabilidades de lluvia del 40% al 70%. En la ciudad de Córdoba, en tanto, la mínima será de 16°C y la máxima de 28°C, con chances de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la mañana. Otras capitales y ciudades del interior tendrán el siguiente panorama: Rosario: entre 16°C y 29°C, con abundante nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones.

entre 16°C y 29°C, con abundante nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones. Mendoza: entre 13°C y 24°C, con chances de lluvia cercanas al 10%.

entre 13°C y 24°C, con chances de lluvia cercanas al 10%. Salta: entre 17°C y 30°C, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias. Más al sur, Río Gallegos tendrá una mínima de 10°C y una máxima de 18°C, con posibilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

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