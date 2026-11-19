Bettina Köpcke declaró ante María Servini y rechazó las sospechas de complicidad. Su abogado aseguró que la Justicia no tiene pruebas para incriminarla, mientras se investiga el material hallado en el celular del prófugo.

Bettina Köpcke declaró ante la jueza María Servini y negó complicidad en la fuga de su marido.

Bettina Köpcke , esposa de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que se fugó del arresto domiciliario en San Telmo , declaró este jueves ante la jueza federal María Romilda Servini y negó haber participado en el escape de su marido. Según explicó su abogado, Rodolfo Yanzón, la mujer aseguró que recién advirtió la ausencia del prófugo cuando la Policía llegó a su vivienda alrededor de las ocho de la mañana.

La indagatoria se realizó después de que Köpcke fuera detenida el miércoles por la noche, bajo sospecha de haber colaborado con la evasión ocurrida el pasado 11 de noviembre. La mujer permanecía bajo arresto e incomunicada por orden judicial, luego de que los investigadores encontraran elementos que podrían vincularla con la planificación de la fuga.

Al salir de la declaración, Yanzón cuestionó las pruebas reunidas en la causa y sostuvo que no existen elementos suficientes para incriminar a su defendida. “Hemos estado con Bettina en la declaración indagatoria. Nos mostraron lo que ellos dicen que son pruebas en contra de la señora y la verdad es que no tienen absolutamente nada. Así que desde ese lugar estamos tranquilos”, afirmó.

De acuerdo con el relato que la mujer presentó ante la Justicia, no sabía que su marido había escapado del departamento ubicado en la calle Defensa al 600. Según detalló su abogado, se despertó cuando escuchó el timbre de los efectivos policiales, les abrió la puerta y recién entonces advirtió que Bertulazzi ya no estaba en la vivienda.

“Dijo que ella no conoció, no supo, no se enteró de lo que había sucedido hasta las ocho de la mañana, cuando se despertó por un timbre de la Policía, les abrió y ahí notó que Leonardo no estaba. Ahí me llamó a mí varias veces. Todo esto lo explicó”, relató Yanzón.

La hipótesis de la fiscalía, sin embargo, apunta a una posible participación previa de Köpcke en la preparación del escape. Uno de los principales elementos incorporados al expediente surgió del análisis forense de un teléfono celular que Bertulazzi dejó dentro de una mochila antes de abandonar el departamento.

Bertulazzi escapó el 11 de noviembre de su arresto domiciliario en San Telmo, y sigue prófugo.

Según la investigación, en el dispositivo se encontraron fotografías de la mujer frente al portón por el que habría escapado su marido y de las cuerdas que se habrían utilizado para descender desde el edificio. Las imágenes habrían sido tomadas en octubre de 2025, varios meses antes de la fuga.

Durante el allanamiento en la vivienda de Köpcke, los investigadores también secuestraron un teléfono celular, tres dispositivos de almacenamiento USB, documentación médica vinculada al prófugo y recortes periodísticos relacionados con el caso. El material será incorporado a la causa para determinar si la mujer conocía el plan y qué grado de participación pudo haber tenido.

Cómo fue la fuga de Leonardo Bertulazzi

Bertulazzi permanece prófugo desde el 11 de noviembre, cuando logró escapar del departamento de San Telmo en el que cumplía prisión domiciliaria, bajo vigilancia policial y con una tobillera electrónica. La reconstrucción de los investigadores indica que habría utilizado un arnés y cuerdas para descender desde un quinto piso, atravesar un terreno lindero y llegar a la calle.

Horas después, las cámaras de seguridad lo registraron en un comercio de Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro. La secuencia permitió establecer que el italiano había conseguido alejarse de la Ciudad de Buenos Aires poco después de abandonar su domicilio.

La causa también derivó en la detención de un hombre uruguayo y una mujer salvadoreña en Entre Ríos, sospechados de tener algún tipo de vinculación con la fuga. La Justicia busca establecer si existió una red de asistencia para facilitar el escape y determinar si el prófugo contó con ayuda para desplazarse y evitar los controles.

El pedido de extradición y la condena en Italia

Bertulazzi, de 74 años, fue integrante de las Brigadas Rojas italianas y tiene una condena de 27 años de prisión en Italia por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y por pertenencia a una organización armada.

El italiano había obtenido el estatus de refugiado político en la Argentina en 2004, pero esa condición fue revocada en 2024. Mientras avanzaba el proceso para concretar su extradición, permanecía bajo arresto domiciliario en San Telmo, hasta que consiguió escapar.

El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita encontrarlo. Mientras continúa la búsqueda, la Justicia deberá determinar si Köpcke y las otras personas investigadas tuvieron algún grado de participación en la evasión.