Cambió la prioridad de paso en la provincia de Buenos Aires: cuándo deja de tener preferencia el que viene por la derecha

Una modificación en la legislación vial establece nuevas condiciones para atravesar determinadas intersecciones. La medida busca evitar accidentes, terminar con interpretaciones judiciales contradictorias y brindar mayor claridad a los conductores.

Los automovilistas que circulan por la provincia de Buenos Aires deberán prestar especial atención a una modificación en las reglas de tránsito que cambia la manera de determinar quién tiene prioridad en determinadas esquinas. La tradicional disposición que favorece al vehículo que llega desde la derecha ya no se aplica de manera absoluta , especialmente cuando intervienen vías de distinta importancia.

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La modificación comenzó a regir durante noviembre y fue incorporada mediante la Ley 15.657 , que introduce nuevas precisiones en el Código de Tránsito bonaerense. Su objetivo es establecer criterios más claros para resolver situaciones habituales en cruces sin semáforos y reducir los riesgos de siniestros viales.

Hasta ahora, la legislación provincial no diferenciaba expresamente entre calles y avenidas al establecer determinadas excepciones a la prioridad de la derecha. Esta situación generaba conflictos entre conductores y, en algunos casos, interpretaciones judiciales diferentes frente a accidentes ocurridos en intersecciones.

Con la nueva normativa, quienes circulan por una avenida, ruta, carretera, semiautopista o autopista tienen prioridad frente a los vehículos que intentan ingresar desde una vía de menor jerarquía , independientemente de la dirección desde la que se aproximen.

Esto significa que un conductor que llega por una calle y pretende atravesar una avenida deberá detenerse y permitir el paso de los vehículos que ya circulan por ella, incluso cuando se aproxime desde la derecha.

Sin embargo, la prioridad de la derecha continúa vigente cuando dos vehículos llegan a una intersección entre calles de igual jerarquía, siempre que no exista señalización que establezca otra disposición.

Cómo funciona la nueva prioridad de paso

La reforma incorpora el artículo 28 quater a la Ley 13.927, con una clasificación específica de las vías de circulación para determinar cuál tiene preferencia en los cruces.

El orden establecido es el siguiente: autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras, avenidas, calles y pasajes.

De esta manera, los vehículos que ingresen o atraviesen una arteria de mayor jerarquía deberán detener su marcha y ceder el paso a quienes circulen por ella.

La reforma incorpora el artículo 28 quater a la Ley 13.927, con una clasificación específica de las vías de circulación para determinar cuál tiene preferencia en los cruces.

Un ejemplo frecuente ocurre cuando un automóvil avanza por una calle común y llega a una avenida sin semáforos. Aunque se encuentre a la derecha de otro vehículo, deberá esperar hasta que pueda realizar el cruce de manera segura.

La situación cambia cuando ambos conductores transitan por calles equivalentes. En ese caso, se mantiene la regla general que otorga preferencia al vehículo que aparece por la derecha.

La diputada provincial Silvina Vacarezza, impulsora de la iniciativa, explicó que la reforma busca eliminar una zona de incertidumbre que permanecía en la legislación desde 2009, cuando Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional de Tránsito.

La normativa nacional contemplaba excepciones a la prioridad de paso, pero no incluía expresamente a las avenidas dentro de las vías de mayor jerarquía. Esta omisión había provocado diferencias de interpretación entre los tribunales.

Uno de los antecedentes más conocidos se produjo a partir de un accidente en Tres Arroyos, donde un automóvil que llegaba desde la derecha chocó contra una motocicleta que circulaba por una avenida.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en mayo de 2018 resolvió a favor del conductor del automóvil, aplicando el criterio de prioridad de la derecha.

Con la modificación legislativa, se busca evitar que situaciones similares vuelvan a generar interpretaciones contradictorias.

Qué ocurre en las demás intersecciones

La reforma también procura armonizar las reglas bonaerenses con las que ya se aplican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Código de Tránsito y Transporte establece desde hace años que las avenidas tienen prioridad frente a las calles y los pasajes.

Esta unificación resulta especialmente importante para quienes circulan habitualmente entre ambas jurisdicciones, ya que permite utilizar criterios semejantes al atravesar intersecciones sin señalización.

La nueva disposición no elimina otras obligaciones establecidas en la legislación vial. Los conductores deben continuar respetando la prioridad de los vehículos de emergencia en las condiciones previstas por la normativa, así como las reglas correspondientes a los cruces ferroviarios.

También se mantiene el criterio de paso alternado cuando existen filas de vehículos esperando en ambas arterias de una intersección, en los casos contemplados por la legislación.

Otro aspecto importante es que la reforma no modifica los límites generales de velocidad. Según la Ley Nacional de Tránsito, las velocidades máximas urbanas son de 40 km/h en calles y 60 km/h en avenidas, salvo que exista señalización específica que disponga otros valores.

La modificación fue promulgada el 30 de octubre de 2026 y comenzó a aplicarse durante noviembre. Los accidentes ocurridos antes de su entrada en vigencia deberán analizarse conforme a las disposiciones que regían al momento del hecho.

Con este cambio, la provincia de Buenos Aires busca fortalecer la seguridad vial y facilitar la circulación en las ciudades, estableciendo una regla concreta para situaciones que durante años generaron discusiones.

La recomendación principal para los conductores es identificar la jerarquía de las vías antes de ingresar a una intersección, respetar la señalización existente y recordar que circular por la derecha no garantiza, por sí solo, tener prioridad de paso.