Un motociclista murió en San Cristóbal tras escapar de un control vehicular y chocar contra un colectivo + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Independencia y Entre Ríos. Según las primeras informaciones, el conductor habría pasado un semáforo en rojo mientras era seguido por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Un motociclista murió tras impactar contra un colectivo en medio de una persecución en San Cristóbal. Captura de Pantalla

Un motociclista murió este domingo por la mañana en el barrio porteño de San Cristóbal, luego de impactar contra un colectivo de la línea 129 mientras escapaba de una persecución policial. El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Independencia y Entre Ríos, después de que el conductor evadiera un control vehicular y atravesara un semáforo en rojo.

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Según las primeras informaciones policiales, el episodio comenzó en la intersección de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle, donde el motociclista habría evitado un operativo de tránsito. A partir de esa maniobra, efectivos motorizados de la Policía de la Ciudad comenzaron a seguirlo.

La persecución se extendió hasta San Cristóbal, donde el conductor, que circulaba en una moto de 110 cilindradas, llegó al cruce de Independencia y Entre Ríos. En ese punto habría cruzado con el semáforo en rojo y chocó contra el lateral derecho de un colectivo de la línea 129.

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Independencia y Entre Ríos. Google Maps Como consecuencia del impacto, el motociclista murió en el lugar. El colectivo quedó detenido sobre la avenida y la zona tuvo que ser intervenida por las autoridades.

Choque fatal: cortes e investigación en San Cristóbal El accidente provocó cortes de tránsito y complicaciones para circular por el barrio. Los vehículos particulares y las unidades de transporte público debieron tomar caminos alternativos, lo que generó demoras en las calles cercanas.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque y reconstruir el recorrido que realizó el motociclista desde el momento en que evitó el control hasta el impacto contra el colectivo.

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