La reforma del Código de Tránsito bonaerense establece nuevas excepciones para los cruces entre calles y avenidas.

La Ley 15.657 incorporó un artículo sobre prioridades de paso y definió qué vehículos deben frenar antes de cruzar.

La provincia de Buenos Aires modificó su Código de Tránsito y estableció nuevas condiciones para determinar quién tiene prioridad de paso en una esquina . La reforma, incorporada mediante la Ley 15.657, introduce un criterio que cambia la circulación en los cruces de calles con avenidas, rutas y otras vías de mayor jerarquía.

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La modificación busca ordenar el tránsito en las intersecciones y establece que los conductores que quieran ingresar o atravesar una arteria de mayor jerarquía van a tener que detenerse y ceder el paso . La tradicional regla de la derecha deja de aplicarse en ciertas situaciones, aunque continúa vigente cuando dos vehículos llegan a un cruce entre calles de igual categoría.

La Legislatura bonaerense aprobó la Ley 15.657 el 6 de octubre. La norma incorporó un título sobre prioridades de paso al Código de Tránsito provincial y cambió los criterios que deben respetar los conductores al llegar a una bocacalle o cruce.

Uno de los cambios más importantes está en la jerarquía de las arterias. El nuevo artículo 28 quater establece que pierde prioridad el vehículo que circula por una vía de menor categoría cuando se aproxima a otra de mayor importancia. La enumeración incluye autopistas, semiautopistas, rutas y avenidas.

Esto significa que un conductor que viene por una calle y pretende cruzar una avenida debe detenerse y permitir que pasen los vehículos que circulan por ella . La misma obligación se aplica cuando intenta incorporarse a una ruta o autopista desde una calle transversal. La prioridad ya no se define solamente por la ubicación del vehículo respecto del lado derecho, sino también por el tipo de vía por la que circula cada uno.

La reforma también establece que, antes de entrar o cruzar una arteria de mayor jerarquía, el conductor debe detener la marcha. No alcanza con reducir la velocidad o comprobar que no se aproximan otros vehículos. La obligación de detenerse está expresamente contemplada en el texto legal.

Foto: Clarín

Cuándo sigue teniendo prioridad de paso el auto que viene por la derecha

La regla de la derecha sigue vigente en los cruces entre calles de igual jerarquía. Es decir, cuando dos vehículos llegan a una esquina sin semáforo y ninguno circula por una arteria de mayor categoría, debe pasar primero el conductor que aparece por la derecha.

Por ejemplo, si dos autos circulan por calles comunes y llegan al mismo tiempo a una intersección, el que viene desde la derecha tiene prioridad. La reforma no modifica ese criterio para este tipo de situaciones. El artículo 28 quater también establece otras excepciones en las que el conductor pierde la preferencia, independientemente de su ubicación en el cruce:

señalización específica: cuando un cartel o una indicación vial establece un orden de circulación diferente

vehículos ferroviarios: los trenes mantienen la prioridad de paso

vehículos de emergencia: ambulancias, bomberos y otros servicios públicos de urgencia cuando cumplen sus funciones y utilizan las señales de advertencia

peatones: quienes cruzan o están por cruzar legalmente por una senda peatonal o un cruce habilitado

rotondas: los vehículos que ingresan deben ceder el paso a los que ya circulan dentro

calles de tierra: quienes circulan por ellas deben permitir el paso de los vehículos que vienen por una vía pavimentada

detención completa: quien frena por completo antes de ingresar a una encrucijada pierde la prioridad si otro vehículo llega en movimiento

giros: el conductor que dobla para ingresar a otra vía debe ceder el paso a quienes circulan por ella

tránsito lento: cuando hay filas de vehículos en ambas calles esperando para cruzar, se establece un orden alternativo, de un vehículo por vez

Para los conductores bonaerenses, el cambio exige prestar atención no solamente a los vehículos que se aproximan desde la derecha, sino también a la categoría de la calle por la que circulan. Una avenida, una ruta o una autopista tienen ahora una prioridad reconocida frente a las calles comunes.