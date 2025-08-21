¡Atención conductores! Los camiones que no usen los carriles permitidos deberán abonar una multa que supera los $140.000 en agosto 2025







La ciudad porteña instaló ocho nuevos controles electrónicos en autopistas para sancionar a vehículos pesados que circulen fuera de los carriles habilitados.

Los camiones y ómnibus deben usar únicamente el carril derecho en las autopistas urbanas.

En Argentina, las multas de tránsito son una herramienta clave para garantizar que las normas viales se respeten, promoviendo la seguridad de todos los usuarios de la vía pública. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), esta función se reforzó con la implementación de sistemas de fiscalización electrónica, que permiten monitorear de manera constante y detectar infracciones sin necesidad de presencia física de agentes.

Entre las faltas más graves se encuentra la circulación indebida de camiones y ómnibus por carriles no permitidos en autopistas urbanas, una conducta que aumenta significativamente el riesgo de accidentes y congestiones. Debido a las dimensiones y peso de estos vehículos, su desplazamiento incorrecto puede generar puntos ciegos y dificultar maniobras de otros conductores.

camiones A partir de agosto de 2025, la ciudad porteña instaló 8 nuevos puntos de control electrónico distribuidos estratégicamente para supervisar que los vehículos pesados circulen únicamente por las vías habilitadas. La medida incluye una multa significativa que supera los $140.000 para quienes infrinjan la normativa, reforzando así la importancia de respetar las reglas y fomentando un comportamiento responsable al volante.

La multa a los camiones por no usar los carriles permitidos En nuestro país, el valor de cada infracción se calcula en Unidades Fijas (UF), cuyo precio equivale al de un litro de nafta de mayor porcentaje en CABA. Este sistema hace que los montos se actualicen de manera automática cada vez que sube el combustible.

De esta manera, la sanción económica para camiones que circulen fuera de los carriles autorizados asciende a $146.324, un monto equivalente a 200 UF, cuyo valor actual es de $731,62 cada una. Este elevado precio también tiene un efecto preventivo, recordando a los conductores de vehículos pesados que su comportamiento puede tener consecuencias graves para la seguridad vial.

vehiculos pesados Según la normativa vigente, los camiones y ómnibus deben circular exclusivamente por el carril derecho, utilizando el segundo solo para adelantar, mientras que los automóviles y camionetas pueden desplazarse por todos. En este contexto, la infracción ocurre cuando un vehículo pesado ocupa las vías centrales o de alta velocidad de manera indebida, poniendo en riesgo a otros conductores y generando posibles congestiones. Todos los valores de las multas en CABA Exceso de velocidad cuando se circula a más de 140 km/h: desde $252.080 hasta $2.520.800.

Conducir alcoholizado: quienes registren entre 0,5 g/l y 1 g/l de alcohol en sangre la multa oscila entre $94.530 y $630.200. Para los casos donde superen 1 g/l, pueden llegar hasta $1.260.400.

Circular en contramano o por la banquina: entre $279.600 y $1.398.000.

Pasar una barrera baja: $252.080 a $1.260.600.

Tapar la patente: $630.200.

Pasar un semáforo en rojo: entre $189.060 y $945.300.

Obstruir rampas para discapacitados: $189.600.

Enviar mensajes de texto durante la conducción: $126.040.

Obstruir carriles exclusivos: $94.530.

Conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono: $63.020.

Mal estacionamiento: $63.020.

No utilizar el cinturón de seguridad: $63.020.

No tener la VTV: $63.020.

Exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h: $44.114.

