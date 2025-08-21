Accidente en Panamericana y peligro de radiactividad en pleno corazón de la ciudad: hay dos heridos y caos de tránsito







El siniestro ocurrió sobre la Autopista Panamericana a la altura del kilómetro 15, en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El hallazgo de una caja con material presuntamente radiactivo demora la investigación.

Impactante: la imagen del vehículo en llamas luego del choque sobre la Autopista Panamerica. Red social X

En las primeras horas de este jueves dos autos chocaron en la Autopista Panamericana. El impacto no solo resultó en dos heridos sino también en un incendio de magnitud. Sin embargo, lo más llamativo fue el hallazgo de una caja rotulada como "material radioctivo" por lo que se investiga el verdadero contenido y las posibles consecuencias. Mientras tanto, esta mañana el tránsito se había convertido en caos en los accesos a la Ciudad.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 15 del Acceso Norte, en dirección aCABA. Uno de los vehículos se incendió y dos personas heridas tuvieron que ser trasladadas a un hospital.

Radiactividad en Panamericana Redes sociales @periodistadetransito Hay tres carriles obstruidos por el choque y los bomberos se encuentran trabajando en el lugar, con demoras en la zona hasta que se regularice la situación. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los heridos y el motivo del incidente.

Temas Panamericana