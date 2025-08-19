Estos son los costos actualizados para las multas de tránsito en CABA y provincia de Buenos Aires en agosto 2025







Conocé los precios actuales de las sanciones, que varían según la gravedad de la infracción cometida.

Los valores de las multas de tránsito se establecen según las Unidades Fijas (UF).

Las multas de tránsito son impuestas debido a la Ley Nacional N°24.449 con el objetivo de mantener la seguridad vial y prevenir accidentes. Estas tienen distintos valores, que dependen de la gravedad de la infracción cometida.

Es importante aclarar que los costos de las multas se establecen en base a los valores de las Unidades Fijas (UF), establecidas en base al precio por litro de nafta de mayor octanaje. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, una UF equivale a $1.435, mientras que en CABA el costo de esta es de $731,62.

Multas de tránsito en CABA: Costos actualizados a agosto 2025 Multas CABA.jpg Multas en la Ciudad de Buenos Aires. Télam Según la UF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un valor de $731,62, los valores de las multas de tránsito son los siguientes:

Exceso de velocidad cuando se circula a más de 140 km/h: desde $252.080 hasta $2.520.800.

Conducir alcoholizado: quienes registren entre 0,5 g/l y 1 g/l de alcohol en sangre la multa oscila entre $94.530 y $630.200. Para los casos donde superen 1 g/l, pueden llegar hasta $1.260.400.

Circular en contramano o por la banquina: entre $279.600 y $1.398.000 .

y . Pasar una barrera baja: $252.080 a $1.260.600 .

a . Tapar la patente: $630.200 .

. Pasar un semáforo en rojo: entre $189.060 y $945.300 .

y . Obstruir rampas para discapacitados: $189.600 .

. Enviar mensajes de texto durante la conducción: $126.040 .

. Obstruir carriles exclusivos: $94.530 .

. Conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono: $63.020 .

. Mal estacionamiento: $63.020 .

. No utilizar el cinturón de seguridad: $63.020 .

. No tener la VTV: $63.020 .

. Exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h: $44.114. Multas de tránsito en PBA: Costos actualizados a agosto 2025 multas-conducir-pba.jpg Por otro lado, en base a la Unidad Fija de $1.435, estos son los valores de las multas en la provincia de Buenos Aires: Exceso de velocidad(de 150 a 1000 UF): entre $215.250 y $1.435.000 .

y . Manejar con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $287.000 y $1.435.000 .

y . Manejar sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500 .

hasta . Circular por contramano o en banquina (de 200 a 1000 UF): de $283.200 y $1.435.000 .

y . Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500 .

y . Mal estacionamiento(de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500 .

hasta . No usar tu cinturón de seguridad(de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500 .

y . Manejar sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500 .

a . Negarse a mostrar la documentación exigida(de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500 .

y . Circular sin VTV (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

