¿Tenés multas? La guía para consultar si registrás infracciones de transito en agosto 2025







Revisá periódicamente tu historial para evitar pagos innecesarios o sanciones adicionales, y asegurarte de que esté siempre al día.

Desde el sitio web de la provincia de Buenos Aires, podés revisar si tenés sanciones ingresando tu DNI o patente.

Recibir una multa de tránsito puede ser una experiencia frustrante, sobre todo si creés que fue emitida por equivocación. En Argentina, las infracciones se regulan principalmente por la Ley Nacional N°24.449 y buscan garantizar la seguridad en las calles, penalizando conductas que ponen en riesgo a conductores, peatones y ciclistas.

Su valor se calcula en Unidades Fijas (UF), equivalentes al precio de un litro de nafta de mayor porcentaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un mecanismo que permite que las sanciones se ajusten automáticamente según la inflación. En agosto de 2025, con los valores actualizados y un aumento de controles viales en distintos puntos del país, muchos conductores están revisando sus antecedentes para evitar pagos innecesarios o sanciones injustas.

Las infracciones pueden detectarse mediante radares, cámaras de control, operativos de alcoholemia o denuncias ciudadanas. Una vez emitida, la multa queda asociada al DNI del conductor o a la patente del vehículo. Sin embargo, es común que se produzcan inexactitudes: lecturas incorrectas, notificaciones que no llegan o penalizaciones duplicadas. Por eso, es clave conocer el estado de las infracciones y saber cómo actuar en caso de encontrar algún fallo.

Paso a paso: ¿cómo saber si tengo multas? Consultar si tenés multas de tránsito vigentes es un trámite sencillo que podés hacer desde cualquier dispositivo con conexión a internet. En la provincia de Buenos Aires, existe un sistema online habilitado por el gobierno que permite chequear si tu patente o DNI registra infracciones, tanto vencidas como en curso.

Ingresá al sitio oficial de Infracciones de la Provincia de Buenos Aires. Elegí la opción de consulta por dominio (patente del vehículo) o por DNI/CUIT del titular. Completá los datos requeridos y hacé clic en "Consultar". El sistema mostrará un detalle de las multas registradas, indicando la fecha, el tipo de infracción, el monto a pagar y el estado (vigente, en gestión o prescripta).

Además, desde el mismo portal se puede descargar las boletas de pago, obtener descuentos por abono voluntario y ver el historial completo de infracciones del vehículo. Es importante realizar esta consulta periódicamente, sobre todo si pensás vender tu auto o renovar el registro, ya que las deudas impagas pueden generar complicaciones. ¿Cómo solicitar la revisión de una multa en agosto 2025? Ingresá al sitio oficial de infracciones del Gobierno correspondiente con tu número de DNI o la patente del vehículo. Allí, el sistema mostrará todas las multas asociadas. Verificá los detalles de la infracción: revisá la fecha, el tipo de multa, el lugar y los datos del vehículo. Si hay alguna que no te corresponde o tiene inconsistencias, podés iniciar el reclamo. Elegí el canal para hacer el descargo. Desde agosto 2025, se suman dos opciones: por la plataforma online o a través de WhatsApp. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el medio habilitado es el número oficial11-5050-0147, activo de lunes a viernes entre las 8 y las 19.30 hs. También sigue disponible la opción presencial en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), con turno previo. Durante el trámite de reclamo se te pedirá respaldar tu solicitud con pruebas y documentos personales. Luego de presentar tu descargo, el organismo evaluará su validez. Si se comprueba que fue una carga errónea, la infracción se dará de baja sin necesidad de pagar. En caso contrario, te informarán las vías para abonarla o algún plan de facilidades. Documentación clave para solicitar la revisión de una multa Para que el descargo tenga validez, necesitás reunir y presentar cierta información que permita verificar tu identidad, la titularidad del vehículo y los motivos del reclamo. Estos son los documentos básicos: Documento de Identidad Nacional (DNI) vigente.

Número de patente del vehículo.

Fotografía o copia de la multa recibida (si te llegó una notificación).

(si te llegó una notificación). Cédula verde o azul del auto (según corresponda).

del auto (según corresponda). Comprobantes o pruebas que respalden tu versión de los hechos. Esto puede incluir recibos, certificados de domicilio, constancia de cambio de titularidad o incluso registros de estacionamiento si estás reclamando por una infracción de ese tipo.

que respalden tu versión de los hechos. Esto puede incluir recibos, certificados de domicilio, constancia de cambio de titularidad o incluso registros de estacionamiento si estás reclamando por una infracción de ese tipo. En casos donde el vehículo haya sido vendido, robado o transferido, también es importante presentar el acta de denuncia o el formulario de transferencia para probar que no eras el responsable al momento de la sanción.

