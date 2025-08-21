Quini 6: un apostador ganó más de $1.500 millones

El apostador acertó los seis números de la modalidad Tradicional en el sorteo N° 3297 durante la noche del miércoles 20 de agosto.

El ganador se llevará cerca de 150 millones

Muchas son las personas que tienen el anhelo de ganar el Quini 6 , que consiste en seleccionar seis números de cuarenta y seis posibles y que, en caso de acertar, se puede llegar a ganar una importante suma de dinero . Por ese motivo, todos los días hay gente que religiosamente se juegan el azar a unos números. Este miércoles 13 de agosto por la noche, la suerte cayó del lado de un apostador.

El afortunado, oriundo de la localidad de Trelew , en Chubut , ganó un premio de de $1.514.811.387,60 tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional que fueron 32 - 18 - 05 - 14 - 16 - 42 , en el sorteo N° 3297. El sorteo anterior, del domingo 17 de agosto, no tuvo ganadores con 6 aciertos, pero sí en el Siempre Sale.

En el resto de los sorteos no hubieron ganadores con seis aciertos.

La normativa actual que regula los juegos de azar aplica un impuesto sobre todos los premios , el cual deja a las personas con un monto menor al inicial obtenido.

Acertó los seis números del Siempre Sale que fueron 12 - 17 - 09 - 36 - 08 - 35

En este caso, y según indica la Ley 20.630, al premio final se le aplica el impuesto del 31%, ya que se debe aplicar “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares). De esta manera, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se lleva el 27,9% del valor total.

Según lo establecido, el nuevo ganador del Quini 6 en Santa Fe sufrirá un descuento aproximado de $422.632.377,14, por lo que terminará embolsando cerca de $1.092.179.010,46

quini-6.jpg El Quni 6 se desarrolla desde 1988 Biblioteca ámbito financiero.

Los resultados del Quini 6 del miércoles 20 de agosto

Tradicional

32 - 18 - 05 - 14 - 16 - 42

Hay un ganador, con 6 aciertos, que se llevará $ 1.514.811.387,60.

La Segunda

38 - 44 - 39 - 23 - 08 - 24

El pozo quedó vacante con más de $ 1.829 millones.

La Revancha

34 - 23 - 38 - 16 - 44 - 10

El pozo quedó vacante con más de $ 836 millones.

Siempre Sale

27 - 30 - 42 - 44 - 33 - 34

Hubo 11 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán $ 18.025.941,27 cada uno.

Qué es el QUINI 6 y cómo se juega

Se trata de un juego poceado. Esto quiere decir que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos. Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15.

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00′ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

El juego posee 3 modalidades de apuestas:

TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE

Los valores de apuestas, sujetos a actualizaciones, son: