Muchas son las personas que tienen el anhelo de ganar el Quini 6, que consiste en seleccionar seis números de cuarenta y seis posibles y que, en caso de acertar, se puede llegar a ganar una importante suma de dinero. Por ese motivo, todos los días hay gente que religiosamente se juegan el azar a unos números. Este miércoles 13 de agosto por la noche, la suerte cayó del lado de un apostador.
Quini 6: un apostador ganó más de $1.500 millones
El apostador acertó los seis números de la modalidad Tradicional en el sorteo N° 3297 durante la noche del miércoles 20 de agosto.


El afortunado, oriundo de la localidad de Trelew, en Chubut, ganó un premio de de $1.514.811.387,60 tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional que fueron 32 - 18 - 05 - 14 - 16 - 42, en el sorteo N° 3297. El sorteo anterior, del domingo 17 de agosto, no tuvo ganadores con 6 aciertos, pero sí en el Siempre Sale.
En el resto de los sorteos no hubieron ganadores con seis aciertos.
¿Con cuanto se quedará finalmente el ganador?
La normativa actual que regula los juegos de azar aplica un impuesto sobre todos los premios, el cual deja a las personas con un monto menor al inicial obtenido.
En este caso, y según indica la Ley 20.630, al premio final se le aplica el impuesto del 31%, ya que se debe aplicar “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares). De esta manera, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se lleva el 27,9% del valor total.
Según lo establecido, el nuevo ganador del Quini 6 en Santa Fe sufrirá un descuento aproximado de $422.632.377,14, por lo que terminará embolsando cerca de $1.092.179.010,46
Los resultados del Quini 6 del miércoles 20 de agosto
Tradicional
32 - 18 - 05 - 14 - 16 - 42
Hay un ganador, con 6 aciertos, que se llevará $ 1.514.811.387,60.
La Segunda
38 - 44 - 39 - 23 - 08 - 24
El pozo quedó vacante con más de $ 1.829 millones.
La Revancha
34 - 23 - 38 - 16 - 44 - 10
El pozo quedó vacante con más de $ 836 millones.
Siempre Sale
27 - 30 - 42 - 44 - 33 - 34
Hubo 11 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán $ 18.025.941,27 cada uno.
Qué es el QUINI 6 y cómo se juega
Se trata de un juego poceado. Esto quiere decir que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos. Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15.
El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00′ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.
El juego posee 3 modalidades de apuestas:
- TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)
- REVANCHA
- SIEMPRE SALE
Los valores de apuestas, sujetos a actualizaciones, son:
- Tradicional: $ 800
- Revancha: $ 800 (del tradicional) +$ 400
- Siempre Sale: $ 800 (del tradicional) + $400
- Total: $1.600 (incluye participación en el Premio Extra sin costo adicional).
