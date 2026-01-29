¡Atención! Este detalle de tu auto podría costarte la autorización para salir a la ruta

Un trámite obligatorio podría costarte la autorización para circular por las rutas durante esta temporada de verano.

Contar con la documentación vehícular en fecha, en estado y aprobada resulta crucial para salir a la ruta sin preocupaciones, ya que significa el estar preparado para los extensos controles que se encuentran en el camino.

Sobre todo en la época de vacaciones, las revisaciones vehiculares resultan de fundamental importancia para poder circular de manera segura y legal por las rutas que conducen a los destinos de verano. Existen diferentes requisitos que los conductores deben tener en cuenta, pero hay uno en específico que puede costar la autorización entera para salir a la ruta. Descubrilo acá:

La fecha de matriculación de un vehículo cumple un rol clave dentro del nuevo sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Argentina, ya que permite determinar cuándo corresponde realizar la primera inspección obligatoria.

Este dato señala el momento en que el automóvil fue registrado oficialmente en el Registro Automotor y figura tanto en el título del vehículo como en el informe de dominio.

Esta información resulta de suma importancia, ya que a partir de ella el titular puede saber cuándo deberá cumplir con la primera revisión técnica . En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el control se exige a los cuatro años de antigüedad del vehículo o al alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, los autos deben realizar su primera inspección a los dos años desde su patentamiento. A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, el nuevo sitio oficial bonaerense no establece un límite de kilómetros para definir la primera VTV.

No obstante, ambos distritos coinciden en el criterio del mes asignado para realizar la verificación, que se determina según el número de terminación de la patente.

Cuáles son las fallas más comunes de la VTV

Según datos del Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, las fallas más frecuentes detectadas en los vehículos que no aprueban la VTV están vinculadas principalmente al sistema de iluminación.

En términos porcentuales, el 30,15 % de los rechazos se debe a problemas en las luces. Le siguen los inconvenientes en los frenos, con un 17,04 %, además de fallas en los neumáticos (15,40 %) y cuestiones relacionadas con la contaminación ambiental o sonora (15,04 %).

En el caso de los vehículos que obtienen la condición de “condicionales”, también se repiten una serie de deficiencias habituales que deben corregirse dentro de un plazo determinado.

El mayor porcentaje corresponde a fallas en la suspensión, con un 18,60 %, seguido por el estado de los neumáticos (15,56 %) y el estado general del vehículo (14,74 %), que incluye elementos sueltos o desgastados. En último lugar, los problemas relacionados con ruidos excesivos o emisiones contaminantes representan el 11,41 % de los casos dentro de este grupo.