El Gobierno dispuso la baja de otras 13 empresas de medicina prepaga: cuáles se suman y la lista completa de empresas afectadas

La Superintendencia de Servicios de Salud rechazó la inscripción definitiva y anuló registros provisorios de entidades que no completaron los requisitos exigidos por la ley. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno inició el procedimiento para dar de baja a 13 empresas de medicina prepaga que se encontraban inscriptas de manera provisoria o con trámites pendientes para su habilitación definitiva dentro del sistema de salud privado .

La decisión fue comunicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) mediante un edicto publicado este miércoles en el Boletín Oficial , en el que se informó el rechazo de las solicitudes de inscripción definitiva y la cancelación de los registros provisorios otorgados a las entidades alcanzadas.

Según explicó el organismo en el texto oficial, la medida alcanza a empresas que no completaron el proceso requerido por la normativa vigente para obtener la habilitación definitiva como prestadoras de medicina prepaga. El edicto, firmado por Silvia Noemí Viazzi , secretaria general de la SSS, constituye una notificación formal a los usuarios e inicia las instancias administrativas correspondientes.

Las firmas incluidas en el proceso de baja son Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano) .

La resolución se enmarca en el proceso de revisión del padrón de empresas habilitadas para operar en el sistema de medicina prepaga , conforme a lo establecido por la Ley 26.682 , que exige la presentación de documentación respaldatoria sobre la actividad, información financiera y datos vinculados a los afiliados, entre otros requisitos.

Desde el organismo indicaron que la publicación en el Boletín Oficial cumple con el objetivo de informar a los usuarios de las compañías involucradas y garantizar la transparencia del procedimiento administrativo.

Estas bajas se suman a otras medidas adoptadas desde comienzos de 2026. El pasado 20 de enero, el Gobierno ya había dispuesto la exclusión de cuatro empresas, lo que elevó a 27 el total de prepagas dadas de baja en lo que va del año.

El Ejecutivo enmarca estas decisiones en un proceso de depuración y actualización del registro de prestadores, una política que comenzó a implementarse en 2024 y que fue definida oficialmente como un “reordenamiento” del sistema, con el objetivo de mejorar la transparencia y el control en el mercado de la salud privada.

El Gobierno oficializó la baja de cuatro prepagas más

A través de una publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno resolvió dar de baja a cuatro empresas de medicina prepaga mediante una decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La medida se adoptó luego de que, la semana anterior, el organismo rechazara la continuidad de otras 23 entidades.

El texto oficial, que llevó la firma de Silvia Noemí Viazzi, secretaria general de la SSS, alcanzó a cuatro firmas que se encontraban inscriptas de manera provisoria. Las entidades excluidas en esta instancia fueron la Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, la Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral S.A. y la Cámara de Tabaco de Misiones.

Desde el Ejecutivo explicaron que estas bajas formaron parte de un proceso de reordenamiento y depuración del registro, con el objetivo de actualizar la nómina de prestadores y garantizar mayor transparencia en el sistema de salud.