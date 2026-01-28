Economía enfrenta una licitación clave de deuda en pesos en medio del alivio en la volatilidad de tasas

El Tesoro ofrece un amplio menú de instrumentos para intentar renovar vencimientos por $9,4 billones. Expectativa en el mercado.

La Secretaría de Finanzas enfrenta este miércoles una licitación de deuda en pesos , que resulta clave para terminar de cerrar el exigente calendario de vencimientos de enero. La novedad favorable es que la colocación llega en un momento de alivio en la volatilidad de las tasas de interés de corto plazo y una baja en los rendimientos de la curva en moneda local .

En concreto, esta semana el Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por unos $9,4 billones. Es el monto que aspira renovar . En su mayor parte, esos compromisos están en manos de inversores privados. De todas maneras, en la city esperan un elevado porcentaje de roll over gracias a la descompresión del faltante de liquidez que dominó las últimas semanas.

Con el objetivo de asegurar ese alto nivel de refinanciación, el Tesoro pondrá a disposición una canasta de títulos a tasa fija, ajustados por CER, TAMAR y dólar linked , en línea con el esquema utilizado en las últimas subastas.

16/03/26 (S16M6) 31/07/26 (S31L6) 30/11/26 (S30N6) 15/01/27 (T15E7)

LECER y BONCER

31/07/26 (X31L6)

30/11/26 (X30N6)

30/06/27 (TZX27)

30/06/28 (TZX28)

TAMAR

31/08/26 (M31G6)

Dólar linked

30/04/26 (D30A6)

Cabe recordar que, durante enero, el Ministerio de Economía ya llevó adelante dos operaciones de canje de instrumentos atados al dólar que vencían este mes por casi $6 billones. La mayor parte de esos títulos volverá a vencer en febrero, lo que mantiene elevada la carga financiera de corto plazo.

En total, el Tesoro enfrentaba en enero alrededor de $16 billones en manos de privados. Si se suman las tenencias intra Estado, el volumen de vencimientos superaba los $30 billones.

Tras los canjes realizados, los vencimientos remanentes se ubican en torno a $9,4 billones para esta última licitación, según estimaciones privadas. De ese monto, unos $2,8 billones estarían en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.