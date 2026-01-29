Antes de Carnaval: el feriado de febrero que te dará un fin de semana XXL + Seguir en









Para quienes aún no tuvieron vacaciones, habrá una gran novedad que les permitirá tener un descanso extendido.

Las novedades que beneficiarán a muchos afortunados que aguardan por una jornada de descanso. Freepik

Quienes no tuvieron vacaciones en enero ni tampoco en febrero son los primeros en mirar el calendario nacional de feriados de reojo, en búsqueda de una jornada de descanso que les permita parar en medio de una ola de calor que azota al país. Uno pensaría que Carnaval es la opción más cercana, pero para muchos no será la única.

Si bien no será para todos, cabe remarcar que son muchos los afortunados que podrán gozar de un día no laborable que les permitirá tener el reposo que tanto esperan y merecen. A quienes les corresponda, deberán estar atentos, ya que podrán anexarlo con un fin de semana y así planificar una escapada rápida o tener varias jornadas de relajo.

Vacaciones de verano Los findes largos son ideales para planificar una escapada rápida. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 9 de febrero de 2026 Si bien en el calendario de feriados a nivel nacional la fecha de Carnaval le dará un fin de semana extendido a muchos, desde el sábado 14 hasta el martes 17, habrá un grupo que podrá aprovechar otro de estos descansos extendidos, ya que la localidad de Fortín Acha, del partido de Leandro N. Alem, celebrará su aniversario fundacional.

Esto afectará principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia. Quienes trabajen en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores tomarán la decisión de adherirse o no al asueto del lunes 9 de febrero.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

