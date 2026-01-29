SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de enero 2026 - 06:30

Antes de Carnaval: el feriado de febrero que te dará un fin de semana XXL

Para quienes aún no tuvieron vacaciones, habrá una gran novedad que les permitirá tener un descanso extendido.

Las novedades que beneficiarán a muchos afortunados que aguardan por una jornada de descanso.

Quienes no tuvieron vacaciones en enero ni tampoco en febrero son los primeros en mirar el calendario nacional de feriados de reojo, en búsqueda de una jornada de descanso que les permita parar en medio de una ola de calor que azota al país. Uno pensaría que Carnaval es la opción más cercana, pero para muchos no será la única.

Si bien no será para todos, cabe remarcar que son muchos los afortunados que podrán gozar de un día no laborable que les permitirá tener el reposo que tanto esperan y merecen. A quienes les corresponda, deberán estar atentos, ya que podrán anexarlo con un fin de semana y así planificar una escapada rápida o tener varias jornadas de relajo.

Los findes largos son ideales para planificar una escapada rápida.

Por qué es feriado el 9 de febrero de 2026

Si bien en el calendario de feriados a nivel nacional la fecha de Carnaval le dará un fin de semana extendido a muchos, desde el sábado 14 hasta el martes 17, habrá un grupo que podrá aprovechar otro de estos descansos extendidos, ya que la localidad de Fortín Acha, del partido de Leandro N. Alem, celebrará su aniversario fundacional.

Esto afectará principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia. Quienes trabajen en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores tomarán la decisión de adherirse o no al asueto del lunes 9 de febrero.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

