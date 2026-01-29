Voraz incendio en San Fernando destruyó una fábrica: hay peligro de derrumbe y cortaron la luz en 15 manzanas + Seguir en









Una fuerte explosión desató un incendio de gran magnitud en un depósito industrial. Más de diez dotaciones de bomberos trabajaron durante la madrugada y hubo daños en viviendas cercanas.

Bomberos trabajan en el depósito incendiado tras la explosión ocurrida durante la madrugada en San Fernando. Red social X

Una explosión de gran magnitud sacudió la madrugada de este jueves al partido bonaerense de San Fernando y provocó un voraz incendio que destruyó un depósito industrial, generó riesgo de derrumbe y obligó a cortar de manera preventiva el suministro eléctrico en al menos 15 manzanas a la redonda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 en un depósito de la empresa Otowil, ubicado en Brandsen al 800 y lindero a la fábrica Sabores y Fragancias. El estallido dio origen a un incendio de grandes proporciones y produjo una onda expansiva que se sintió a varias cuadras, incluso en el partido vecino de Tigre.

incendio san fernando X: @Joaco_dfp Como consecuencia directa de la explosión, una de las paredes frontales del depósito se derrumbó sobre la calle Brandsen. El foco ígneo fue visible desde la vía pública y habría alcanzado a vehículos estacionados en las inmediaciones, según informaron medios nacionales.

Ante la magnitud del siniestro, más de diez dotaciones de bomberos de los cuarteles de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar acudieron al lugar y trabajaron durante varias horas para controlar las llamas. El fuego comprometió principalmente las instalaciones donde se almacenaban productos químicos, lo que incrementó el riesgo operativo.

explosión san fernando X: @therealbuni Corte de luz y daños en viviendas De manera preventiva, las autoridades ordenaron el corte del suministro eléctrico en al menos 15 manzanas a la redonda. La medida dejó sin servicio a numerosos vecinos mientras los equipos de emergencia intentaban circunscribir el incendio y evitar su propagación hacia propiedades linderas.

El depósito siniestrado se encuentra junto a la planta de Sabores y Fragancias, dedicada a la elaboración de esencias para alimentos y productos de cuidado personal. Si bien se registraron daños materiales, el fuego no habría avanzado de lleno sobre esa fábrica. explosion san fernando X: @geotechwar Varias viviendas cercanas resultaron afectadas por la onda expansiva. En casas ubicadas hasta cinco cuadras del foco, sobre la calle Alvear, se reportaron roturas de vidrios y caída de objetos. Además, tachos encendidos lanzados por la explosión generaron focos secundarios en propiedades particulares. Vecinos evacuados y temor por nuevas explosiones Patrulleros y ambulancias arribaron rápidamente a la zona. Una ambulancia debió salir en emergencia, aunque hasta el momento no se registraron personas heridas de gravedad. No obstante, persiste la preocupación por la posible inhalación de humo y el riesgo estructural del edificio incendiado. explosión san fernando X: @Agus12Blanco A esa hora de la madrugada, la mayoría de los habitantes descansaba y en principio se descarta la presencia de operarios dentro del depósito, aunque las autoridades no descartan que pudiera haber habido algún sereno. El episodio recordó a los vecinos el incendio ocurrido tiempo atrás en el polo industrial de Carlos Spegazzini y mantuvo a San Fernando en estado de alerta. Al menos dos propiedades fueron alcanzadas por el fuego y requirieron la intervención directa de los bomberos, una de ellas ubicada a más de 100 metros del depósito incendiado, mientras continúan las tareas para asegurar la zona y descartar nuevos riesgos.