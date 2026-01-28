VTV 2026 ¿Cuál es la diferencia en los precios de CABA y PBA? + Seguir en









El trámite obligatorio tuvo ajustes recientes y aparecen contrastes claros entre distritos, con valores, plazos y requisitos que no coinciden.

Los precios de la VTV varían según el territorio en el que se hace el trámite. Prensa Ministerio de Transporte PBA

En 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) cuenta con tarifas actualizadas, por eso muchos conductores revisan dónde les conviene hacer el trámite y qué cambia según el lugar donde esté registrado el vehículo. Aunque la finalidad del trámite es la misma en ambos territorios, el esquema no es idéntico.

Los importes, los tiempos y las exigencias para aprobar este trámite obligatorio tienen ciertas diferencias en los precios. Antes de sacar turno, te conviene conocer cómo funciona el sistema en cada jurisdicción y cuáles son los puntos que diferencian a la Ciudad de Buenos Aires de la Provincia.

Autos Automóvil Vehículo VTV Mantenimiento VTV en CABA En la Ciudad, la exigencia comienza a partir del cuarto año desde el patentamiento o cuando el auto alcanza los 64.000 kilómetros, lo que beneficia a muchos conductores porque se posterga su primer control.

Los valores son un poco más bajos que los que rigen del otro lado de la General Paz. Los autos particulares de hasta 2.500 kilos pagan $63.453,61, mientras que las motos pagan $23.858,78. Otro punto a tener en cuenta es la vigencia. En ciertos casos, los vehículos que se encuentran en muy buen estado y con bajo kilometraje pueden acceder a una oblea válida por dos años.

VTV en PBA En la Provincia, el esquema es más estricto. La obligación se da desde los dos años de antigüedad del vehículo o al superar los 60.000 kilómetros. A partir de ese momento, la revisión debe repetirse todos los años.

En tema precios, los autos particulares de hasta 2.500 kilos pagan $97.057,65, las motos $38.801 y los vehículos de mayor porte alcanzan los $174.604. Pese a los valores más altos, hay beneficios para determinados grupos. Jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos haberes mínimos pueden quedar exceptuados del pago si el vehículo figura a su nombre. Quienes no califican, pero cumplen el requisito de ingresos, acceden a una reducción del 50%. También están las exenciones para personas con Certificado Único de Discapacidad vigente. El beneficio alcanza a un solo auto por año y se tiene que presentar la documentación correspondiente en la planta verificadora. ¿De cuanto son las multas por no tener la VTV al día? Circular sin la verificación vigente es mucho más caro que el costo del control. En territorio bonaerense, la infracción se sanciona con penas que van de 300 a 1.000 Unidades Fijas. Con las actualizaciones recientes, cada una de esas unidades tiene un valor de $1.710. Es por eso que se pueden aplicar sanciones que empiezan desde los $513.000 y llegan hasta los $1.710.000, según la gravedad del caso y los antecedentes del conductor. Durante los operativos de tránsito, la falta de la oblea suele ser uno de los puntos más controlados. Además de la multa, la sanción puede derivar en la retención del vehículo hasta regularizar la situación.