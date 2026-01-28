Dólar en picada: Donald Trump reivindica tipo de cambio más débil y suma otro impulso bajista + Seguir en









El tono despreocupado del presidente de Estados Unidos frente al retroceso del billete verde aceleró las ventas y alimentó la idea de que la Casa Blanca tolera un dólar más débil como parte de su estrategia económica.

La Casa Blanca busca mejorar la competitividad para exportadores locales.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvieron a sacudir al mercado cambiario global. Al minimizar la reciente caída del dólar y afirmar que su valor es “estupendo”, el mandatario reforzó la percepción de que su administración no ve con preocupación la debilidad de la divisa, una señal que los inversores interpretaron como luz verde para profundizar la venta del billete verde.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Miren el valor del dólar. Miren el negocio que estamos haciendo. El dólar está, el dólar está muy bien“, afirmó el presidente de Estados Unidos en Des Moines, la capital de Iowa, donde pronunció un discurso sobre lo bien que va la economía.

La volatilidad de la política exterior de la Casa Blanca, como el caso del intento de anexionarse Groenlandia en contra de la voluntad de sus aliados europeos; la unidad inesperada de los países de la UE contra esta maniobra de Washington, la elevada deuda y el incontrolable déficit público y las tensiones sobre el yen de Japón, que amenaza con obligar a una acción coordinada a las autoridades monetarias estadounidenses para evitar males mayores, explican la fuerte depreciación del dólar desde la semana pasada.

Tras sus comentarios, el dólar llegó a registrar su mayor caída diaria desde la implementación de los aranceles el año pasado. El índice dólar de Bloomberg llegó a retroceder hasta 1,2%, y aunque este miércoles mostraba una leve estabilización, se mantiene cerca de mínimos de cuatro años y encamina a su peor semana desde abril, con una pérdida cercana al 2,8%.

El mensaje de Trump tuvo un impacto directo sobre las expectativas. Para el mercado, la falta de respaldo explícito al dólar sugiere que la Casa Blanca prioriza un tipo de cambio más competitivo para apuntalar a los exportadores estadounidenses, aun a costa de una menor fortaleza de la moneda.

background-of-dollars-banknotes-1jpg.webp Otras monedas emergentes suben tras los comentarios El mercado de divisas reacciona al comentario de Trump La reacción fue inmediata en el mercado de divisas. El euro superó los u$s1,20 por primera vez desde 2021, la libra esterlina alcanzó máximos de cuatro años y medio y el yen se encamina a su mejor desempeño mensual frente al dólar desde abril. El fortalecimiento de otras monedas refleja un cambio en el posicionamiento de los inversores frente al dólar, en un contexto de creciente cautela sobre los activos estadounidenses. Analistas internacionales advirtieron que el tono del presidente erosiona el respaldo implícito que históricamente sostuvo al dólar. “Cuando el principal defensor político de la divisa parece despreocupado, el mercado empieza a cuestionar su ancla de confianza”, señalaron operadores, en línea con la lectura de que se está reabriendo el debate sobre el riesgo asociado a los activos de Estados Unidos. La aparente indiferencia de Trump frente a la caída del dólar se suma a un escenario ya cargado por tensiones comerciales, cuestionamientos a la independencia de la Reserva Federal y una política económica considerada imprevisible. Para algunos inversores, este conjunto de señales podría acelerar una salida gradual de posiciones en dólares y reforzar la idea de que el billete verde atraviesa un cambio de etapa.