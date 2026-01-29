El gobierno de Javier Milei declaró a 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina": los motivos + Seguir en









Un decreto publicado en el Boletín Oficial dispuso que toda la documentación de la Administración Pública Nacional deberá llevar la consigna y convocó a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la iniciativa.

El 2026 erá el "Año de la Grandeza Argentina", según un decreto del Gobierno.

El Gobierno estableció que 2026 será el “Año de la Grandeza Argentina”, una denominación que deberá figurar en toda la documentación oficial de los organismos públicos a lo largo del año. La medida fue formalizada mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, toda la documentación de la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, así como de los entes autárquicos, deberá llevar la leyenda “Año de la Grandeza Argentina”. El texto también invita a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la iniciativa.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 56/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, donde el Ejecutivo expuso los fundamentos de la medida. En los considerandos, el Gobierno sostuvo que durante 2025 se profundizó un proceso de reconstrucción de los pilares de la Nación, orientado a garantizar mayores niveles de libertad.

Qué dice el decreto En ese marco, el texto destacó las reformas estructurales impulsadas por la administración libertaria, que -según el Ejecutivo- estuvieron enfocadas en la estabilización macroeconómica, la desburocratización del Estado, la reducción de cargas improductivas y en asegurar que la acción pública se concentre en sus funciones esenciales.

Milei en Davos Milei invita a gobiernos provinciales a sumarse al "Año de la Grandeza Argentina". Hollie Adams El decreto también hizo referencia a la crisis institucional, económica y social que atravesó la Argentina durante décadas, y afirmó que ese contexto obligó a avanzar en un proceso de transformación estructural destinado a fortalecer el Estado de derecho y garantizar el ejercicio efectivo de derechos y libertades. A partir de ello, el Gobierno consideró que se sentaron las bases para la estabilidad y el crecimiento, con el objetivo de iniciar una nueva etapa de consolidación y desarrollo.

En otro tramo, el Ejecutivo subrayó que la previsibilidad y la estabilidad son condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar un crecimiento sostenido, lo que permitiría posicionar al país como un actor relevante en el escenario internacional, frente a oportunidades y desafíos económicos y sociales. Asimismo, el Gobierno reafirmó su “permanente compromiso” con los avances alcanzados y aseguró que redoblará esfuerzos para superar de manera definitiva la situación heredada al inicio de la actual administración. Los objetivos del Gobierno para el 2026 De cara al nuevo año, el decreto remarcó la necesidad de profundizar los cambios estructurales, al sostener que “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, una administración eficiente y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades”. Por último, el artículo tercero del decreto establece que el Poder Ejecutivo Nacional llevará adelante acciones destinadas a destacar y difundir las políticas y medidas orientadas a engrandecer al país durante el transcurso de 2026. La declaración se inscribe en un clima de optimismo que el Presidente volvió a expresar durante su reciente gira por Mar del Plata, que culminó con un discurso en el evento denominado “Derecha Fest”, donde Milei reivindicó el cumplimiento de promesas de campaña, la aprobación del presupuesto con déficit cero y el avance de proyectos legislativos vinculados a reformas estructurales.