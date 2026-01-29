Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán un bono de hasta $70.000 en febrero: cómo acceder al beneficio extra

La medida fue oficializada a través del Decreto 65/2026 y alcanza a beneficiarios del sistema contributivo, la PUAM y pensiones no contributivas. El refuerzo será no remunerativo y no tendrá descuentos.

$70.000 será el monto que cobrarán jubilados y pensionados en el bono de febrero.

El Gobierno dispuso el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 , que será abonado en febrero de 2026 a jubilados y pensionados de menores ingresos . La medida fue formalizada este jueves mediante el Decreto 65/2026 , publicado en el Boletín Oficial.

Según establece la norma, el refuerzo económico está dirigido a beneficiarios del sistema previsional administrado por la ANSES , con el objetivo de compensar los efectos negativos que tuvo la anterior fórmula de movilidad jubilatoria sobre los haberes, especialmente en los sectores de menores ingresos.

El decreto detalla que el bono alcanzará a jubilados y pensionados del régimen contributivo , beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más , además de otras pensiones graciables cuyo pago esté a cargo de la ANSES.

De acuerdo con el artículo 3° del decreto, los titulares cuyos haberes totales sean iguales o inferiores al haber mínimo previsional garantizado percibirán el bono completo de $70.000 .

En tanto, para quienes superen el haber mínimo , el monto del bono será variable y se ajustará de manera tal que la suma total entre haber y refuerzo no supere el equivalente al haber mínimo más el bono máximo .

El texto oficial aclara que los beneficios deberán encontrarse vigentes en el mes en que se realice la liquidación para poder acceder al refuerzo.

jubilados ANSES.jpg

Condiciones del refuerzo

El decreto establece que el Bono Extraordinario Previsional tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuento alguno y no será computable para ningún otro concepto, incluidos adicionales o futuros aumentos.

Además, en el caso de pensiones con más de un copartícipe, cualquiera sea su número, se considerará un único titular a los efectos de determinar el derecho al cobro del bono.

La norma faculta a la ANSES a dictar las disposiciones complementarias necesarias para la implementación, liquidación, control y eventual recupero de pagos indebidos, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo recordó que la Ley 27.609, que rigió la movilidad jubilatoria hasta su modificación en 2024, no contemplaba adecuadamente la variación de los precios, lo que generó un desfasaje entre la inflación y la actualización de los haberes.

En ese contexto, el Gobierno señaló que fue necesario otorgar bonos previsionales mensuales entre enero de 2024 y enero de 2026, y que, como compensación adicional, se consideró oportuno establecer este refuerzo para febrero.

La medida se suma al esquema de actualización mensual de haberes por inflación, vigente desde julio de 2024, tras la modificación de la fórmula de movilidad dispuesta por el Decreto 274/2024.