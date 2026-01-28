CABA recuperó un edificio histórico del CONICET que estaba usurpado hace 40 años

El operativo fue realizado en el inmueble ubicado en Tucumán 1727. "Hoy le devolvimos la tranquilidad al barrio", destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , a cargo de Jorge Macri, recuperó un edificio histórico que estaba usurpado desde hacía más de 40 años en el barrio de San Nicolás, perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) , organismo del Gobierno nacional, sobre el cual se registraban numerosas denuncias por hechos de inseguridad y ruidos molestos.

La propiedad, de gran valor arquitectónico y patrimonial, está ubicada en Tucumán 1727, a metros de la avenida Callao. En el interior del inmueble fueron encontradas banderas y estandartes de agrupaciones políticas. Si bien los años de descuido y abandono lo dejaron en muy malas condiciones, representa una época de esplendor de la arquitectura porteña marcada por la influencia francesa a comienzos del siglo XX.

Fue diseñado por Arturo Prins , el destacado ingeniero civil y arquitecto argentino recordado principalmente por haber ideado el imponente edificio neogótico de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la avenida Las Heras a metros de Pueyrredón.

El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad junto con la Red de Atención. Y se sumó la Guardia de Auxilio debido al avanzado estado de deterioro y peligro de derrumbe en la propiedad. Tras la inspección, fue clausurada.

Es el edificio recuperado número 568 en el marco de la política que impulsa el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, para garantizar el respeto de la propiedad privada, mejorar la seguridad y el orden público y llevar tranquilidad a los vecinos.

“Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo”, sostuvo Jorge Macri. Y agregó: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito. Hoy le devolvimos la tranquilidad al barrio”.

Entre las propiedades recuperadas en los últimos dos años se incluyen edificios emblemáticos, como la Casa Blaquier, que estuvo ocupada de manera ilegal durante más de cuatro décadas en el Casco Histórico, y el llamado “Elefante Blanco” de la calle Olazábal al 3400 en Belgrano.

También se liberó un espacio situado debajo de la autopista Perito Moreno en Parque Avellaneda, usurpado por una cooperativa de cartoneros vinculada al dirigente Juan Grabois, y una playa de estacionamiento que funcionaba irregularmente en Villa Luro, al igual que un predio de 2.500 metros cuadrados donde funcionaba irregularmente un campo de deportes, ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados del piquetero Raúl Castells