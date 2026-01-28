La Fed decide sobre las tasas en medio de las amenazas de Donald Trump a su independencia: ¿qué espera el mercado? + Seguir en









Esta podría ser la última conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal sin un sucesor nombrado, en medio de especulaciones de que el anuncio por parte de la Casa Blanca podría producirse esta semana.

La reunión comenzó este martes y el veredicto se conocerá este miércoles.

A diferencia de otras ocasiones, la reunión de la Reserva Federal (Fed) de este miércoles no tendrá como plato fuerte la decisión sobre la política monetaria que hará la "mesa chica" del banco central norteamericano, sino lo que dirá su presidente, Jerome Powell, en la comparecencia que vendrá después. Su cargo vence en mayo, por lo que al presidente de la autoridad aún le restan tres reuniones por delante antes de dejar el puesto.

Se trata de una situación que en otras ocasiones ocurría con normalidad, pero que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha cobrado cada vez más notoriedad, sobre todo debido a que aún no se conoce quién será el nominado por el mandatario para reemplazar a Powell, a quien el republicano fustigó públicamente durante meses por su negativa a bajar rápidamente las tasas e incluso inició una investigación judicial contra él, por una supuesta malversación de fondos.

"La Fed redujo las tasas tres veces a finales del año pasado, y muchos de sus portavoces recientes han indicado que quieren esperar a disponer de más datos para ver el impacto antes de seguir bajando las tasas", plantearon desde Schwab en su informe diario.

De manera similar, desde el Grupo ING argumentaron que "es muy probable" que en la reunión se mantenga sin cambios la política monetaria. "El hecho de que el crecimiento sea sólido, el desempleo sea bajo, los mercados bursátiles estén cerca de máximos históricos y la inflación supere el objetivo aboga por una pausa", remarcaron.

Además, consideraron que "la firme defensa de la independencia del banco central" por parte de Powell, el 11 de enero, "en respuesta a la presión constante del presidente para que se reduzcan los tipos, lo confirma". Y ahondaron: "Habrá disensiones, pero es probable que se limiten al 'ultradovish' Stephen Miran y a Chris Waller, que sigue en carrera como posible próximo presidente de la Fed".

Trump Jerome Powell (1).jpg Trump coqueteó con la posibilidad de desplazar a Powell de la Fed y socavar la autonomía del banco central norteamericano. El sucesor de Powell De hecho, esta podría ser la última conferencia de prensa de Powell sin un sucesor nombrado, en medio de especulaciones de que el anuncio podría producirse esta semana. Si bien Waller y el asesor de la Casa Blanca, Kevin Hasset, no fueron oficialmente descartados, Rick Rieder, ejecutivo de BlackRock, es el favorito de las encuestas en Wall Street para ser nominado por Trump. Por ese motivo, desde Schwab remarcaron que "vale la pena" seguir la conferencia de prensa de Powell que vendrá después del anuncio de la autoridad monetaria, "para ver si da alguna señal sobre la trayectoria futura de las tasas o sobre su propio futuro, ya que está contemplando la posibilidad de permanecer en la Fed después de que expire su mandato en mayo". Además, los inversionistas estarán atentos a cualquier pequeño cambio en el lenguaje de la declaración actualizada del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo dentro de la Fed para fijar la tasa.